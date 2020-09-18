【開學安排】張勇邦指部分學生回校須考上學年呈分試　料全面恢復面授或增過百萬人流

▲ 張勇邦表示，教育局讓學校自行決定安排六分之一學生回校，令校方更有彈性。（資料圖片）

全港中小學及幼稚園下周三（23日）起分階段恢復面授課程，學校亦可於本周三（16日）起安排最多六分之一學生率先回校。資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，校方、家長和學生都已經準備好，又相信絕大部分學校會首先安排六年級學生上課，部分學生一回校就要考上學年未完成的呈分試。

張勇邦在一個電台節目指，教育局讓學校自行決定安排六分之一學生回校，令校方更有彈性，又指學校會用盡5天，其中3天讓六年級生回校，其餘2天就讓一年級新生在學校上體驗課。

不過他擔心，全港36萬多名小學生在9月29日全部恢復面授課堂，低年級學生要由家長或外傭帶上學，再加上中學生回校，可能會多了過百萬人在市面上流動，或者乘搭公共交通工具，認為屆時才是真正的考驗。

張勇邦指，不少校長都認為，疫症成為新常態，校方總不能因為有幾宗確診個案，就暫停全部學習活動。他認為，不少課外活動屬學生全能發展的一部分，將來或先選擇恢復一些較低風險或較少身體接觸的活動和比賽。

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記者：陳子謙