  • 30°C
香港時間 : 2020918日 (週五) 12:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【開學安排】張勇邦指部分學生回校須考上學年呈分試　料全面恢復面授或增過百萬人流

社會 11:10 2020/09/18

分享：

熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

張勇邦表示，教育局讓學校自行決定安排六分之一學生回校，令校方更有彈性。（資料圖片）

全港中小學及幼稚園下周三（23日）起分階段恢復面授課程，學校亦可於本周三（16日）起安排最多六分之一學生率先回校。資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，校方、家長和學生都已經準備好，又相信絕大部分學校會首先安排六年級學生上課，部分學生一回校就要考上學年未完成的呈分試。

張勇邦在一個電台節目指，教育局讓學校自行決定安排六分之一學生回校，令校方更有彈性，又指學校會用盡5天，其中3天讓六年級生回校，其餘2天就讓一年級新生在學校上體驗課。

不過他擔心，全港36萬多名小學生在9月29日全部恢復面授課堂，低年級學生要由家長或外傭帶上學，再加上中學生回校，可能會多了過百萬人在市面上流動，或者乘搭公共交通工具，認為屆時才是真正的考驗。

張勇邦指，不少校長都認為，疫症成為新常態，校方總不能因為有幾宗確診個案，就暫停全部學習活動。他認為，不少課外活動屬學生全能發展的一部分，將來或先選擇恢復一些較低風險或較少身體接觸的活動和比賽。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙

相關文章

【開學安排】楊潤雄呼籲家長及學生進行檢測　 若疫情持續改善考慮恢復全日課堂
10:30 2020/09/05
【開學安排】楊潤雄呼籲家長及學生進行檢測　 若疫情持續改善考慮恢復全日課堂
【開學安排】教育局更新復課指引　當學校有人確診須暫停面授課堂14天
18:09 2020/09/04
【開學安排】教育局更新復課指引　當學校有人確診須暫停面授課堂14天
【開學安排】中學新學年時間表出爐返8半放5全日Zoom　網民︰午膳放2個鐘好好
17:09 2020/08/27
【開學安排】中學新學年時間表出爐返8半放5全日Zoom　網民︰午膳放2個鐘好好
【開學安排】楊潤雄明晤中小學界代表　學校借場檢測料最快9月中分階段復課
19:40 2020/08/26
【開學安排】楊潤雄明晤中小學界代表　學校借場檢測料最快9月中分階段復課
【開學安排】小一開學在家著校服「返8放3」　Zoom足全日港媽憂孩子變大近視
17:14 2020/08/21
【開學安排】小一開學在家著校服「返8放3」　Zoom足全日港媽憂孩子變大近視

最高瀏覽

【宣布結婚】袁偉豪尼亞加拉大瀑布求婚 張寶兒戴三卡鑽戒say yes
22:14 2020/09/17
【宣布結婚】袁偉豪尼亞加拉大瀑布求婚 張寶兒戴三卡鑽戒say yes
【反黑路人甲劇透】第30集大結局劇情預告　細倫喪鐘決爭鬥芷珊中槍昏迷
09:31 2020/09/17
【反黑路人甲劇透】第30集大結局劇情預告　細倫喪鐘決爭鬥芷珊中槍昏迷
【生命鬥士】李明蔚抗癌8年身體漸弱　馬浚偉出錢出力開Live助籌醫藥費
13:05 2020/09/17
【生命鬥士】李明蔚抗癌8年身體漸弱　馬浚偉出錢出力開Live助籌醫藥費