【海洋公園重開】海洋公園入場人數設限未有現場表演　未來兩星期的周末及公眾假期已滿額【多圖】

▲ 海洋公園今日重開。（程志遠攝）

多個受規管的處所今日（18日）起可恢復營運，海洋公園亦於今日重開，市民須經官網預約入場，園方亦實施一系列防疫措施，園區及遊樂設施容納量亦不可超過一半。園方指，重開初期入場人數會限於整體容納量的3成，再逐步調升，而未來兩星期的週末、日及公眾假期都已滿額；另園區不會開放吸煙區及部分室內場所的現場表演。

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海洋公園今日10時正式重新開放，開園時間未到，已有數十名成功預約入園的一家大小提早抵埗等候入場，首100名入場者亦獲園方送贈公園公仔、口罩、口罩套及消毒搓手液，職員亦向入園者派發便利雨衣。

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海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，公園重開後，初期入場人數設限會較嚴謹，為最高容納量（3.6萬）的約2、3成，待開園人流及營運穩定並在各方許可下，再逐步提升上限，但不會超出政府規定。

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他指，重開後園區的防疫措施跟6月時相若，但因應政府強制戴口罩令仍然生效，以及主題公園室內場地不能進行現場表演，公園「威威天地」的兒童劇場、跳彈床等都暫時不會開放，園內吸煙區亦會暫停服務，而涉及水流的「熱帶激流」則有機會重新開放。

吳守堅說，自第三波疫情以來，經過兩個月的閉園後，公園在疫情緩和下重新開園，市民預約反應踴躍，未來兩星期的周末、日及公眾假期都已滿額，他感謝市民支持。

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他續稱，公園重開後，將推出多項港人優優，園方下周會公布有關「森度遊」新體驗的詳情，市民可於公園內露營、做瑜珈、行山等，有關活動需預約報名，亦屬額外收費項目，但價錢不會太昂貴。

吳守堅續言，政府的54億元撥款用以支援公園未來一年的營運開支，園方會嚴格控制營運成本，在條件許可下減輕政府發納稅人的負擔，至於員及其他人手安排，公園會按開園狀況及疫情發展作不斷檢視。

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受新冠肺炎疫情影響，海洋公園先後兩度關園，今年1月26起因疫情嚴峻已休業逾5個月，於6月13日重開，但恢復營運約1個月後，因本港出現第三波疫情而於7月15日再次閉園，至今日恢復營運。

海洋公園每年10月都會舉辦「哈囉喂」萬聖節節慶活動，惟疫情影響，園方決定今年停辦該活動，屬20年來的首次；而公園水上樂園將於年底峻工，惟料今年未能開幕。

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記者：陳曉瑩、郭家穎