【食用安全】三文魚分為「可生吃」及「不可生吃」　YouTuber拆解日本人不吃三文魚迷思

▲ 日本YouTuber指，三文魚分為「可生吃」及「不可生吃」。

日本人不吃三文魚？日本YouTuber秋山燿平（Yohei Akiyama）近日在其facebook專頁指出，三文魚其實分為「可生吃」和「不可生吃」，關鍵在於是否人工養殖，野生三文魚則通常會有寄生蟲。他拆解野生及人工養殖三文魚的分別，並解答日本人不吃三文魚這個迷思。

野生三文魚VS人工養殖三文魚

秋山燿平表示，在日本市場，能生吃的基本是挪威產的三文魚。日語中有「鮭」和「サーモン」兩個單詞表示三文魚這種魚，其差異在於「能不能生吃」。

1. 野生三文魚（日語：鮭）

不可生吃

原因：有寄生蟲

秋山燿平指，不能生吃的三文魚稱為「鮭」。天然的鮭魚會吃一種叫「磷蝦」的小型蝦，這種小型蝦會吃寄生蟲，所以鮭魚的體內也可能有寄生蟲。若生吃從大海捕撈來的野生鮭魚，則有可能會吃壞肚子，故須在煮熟後才能吃。

2.人工養殖三文魚（日語：サーモン）

產地：挪威

可生吃

原因：沒有寄生蟲

他解釋，能生吃的三文魚則稱為「サーモン」。由於挪威產的三文魚是人工餵養，不可能有寄生蟲，故生吃也無問題。

日本人真的不吃三文魚？

秋山燿平解釋，現時在日本能生吃的三文魚「サーモン」，大多是挪威產三文魚，於1980年開始進口。

當時日本人對於鮭魚的印像是「有寄生蟲」，所以挪威人故意用「サーモン」這個名字來命名這種養殖的鮭魚，以達到推廣的目的。而且當時正好是迴轉壽司店數量快速增長的時期，人們對於壽司的概念也慢慢從「富人階級的食物」轉變成「無論是誰都可以吃到的大眾食品」。

他調查後發現，根據2015年一項調查結果，當問及日常進食的壽司食材，44%日本人選擇三文魚。他表示，三文魚是現在日本家庭最常吃的生魚，惟不同年齡層及階層對其喜愛的程度也不同。三文魚在年輕人群體中最受歡迎。

愈是年輕，收入較低的人更傾向於吃三文魚。當然這條規律並不適用於所有的年齡層，比如有一些50多歲的高收入人群也很喜歡吃三文魚。

他續指，大部份年紀愈大的日本人愈不喜歡吃三文魚，其中一個原因是「サーモン」的歷史不足30年。至於有錢人一般較喜歡天然食物，因為「人工養殖」總給人﹁種「優先效率而忽視味道」的印象。秋山燿平解釋：

不少的高級壽司店都標榜「只提供天然的食材」。大多數的富裕階級的人不會去那些迴轉壽司店，而會去那種坐在吧台前點菜的店，吃「不會迴轉的壽司」。這些高級壽司店大多都不提供人工養殖的三文魚，如果客人讓店長推薦今天的壽司，店長是不可能把三文魚拿到客人的面前的。所以富裕階級的人吃到人工養殖的三文魚的機會自然就變少了。

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責任編輯：羅嘉欣