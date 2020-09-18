【防疫措施】政府料第四波疫情冬天出現疫情或更嚴重 　將特定群組檢測恆常化

▲ 政府今日公布6大方向的防疫措施，預防下一波疫情。

政府今日起（18日）放寬防疫措施，包括浴室、卡拉ok場所可重開，食肆堂食可延長至午夜等，食物及衞生局長局長陳肇始，衞生署署長陳漢儀醫生及醫院管理局行政總裁高拔陞中午會見傳媒，政府公布6大方面的防控措施，包括跨境管制、化驗檢測服務、檢疫設施、開發追蹤技術、社交距離措施的限制以及採購疫苗等。

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食物及衞生局長局長陳肇始指出第三波疫情已持續兩個月，最近疫情有所放緩，７月底高峰開始回落，不過回落得慢，她表示第四波疫情預料在冬天出現，疫情或比第三波疫情更嚴重，現時未可消新冠病毒，故此疫情的管理措施要納入社會新常態。

距境管制措施方面，全球疫情愈趨嚴峻，7月底以來全球每日新增22萬至29萬宗確診，政府需要嚴防輸入個案，與各地往來的便利安排也要適當處理，控制入境人流需要非常小心，適當調整抵港人士的檢疫檢測安排。

同時也會加強病毒檢測的工作策略，包括衞生署及醫管局恆常檢測，為特定高風險群組的檢測以及突發性、特定群組的檢測，公營檢測能力提升至今每日逾7000個樣本，如果有需要衞生署會向私營化驗所購入檢測服務。

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另外特定群組檢測將恆常化，包括有數個重要的群組，例如安老群舍、公共交通工具司機、餐飲工作、街市員工等，視乎疫情需要會重複抽樣地檢測。

陳肇始亦指出也與創新科技局開發一個專為密切接觸者而設的追蹤平台，電子方式收集密切接觸者的追蹤，對他們進行檢測檢疫及醫學範疇。至於駿洋邨第一至第三座將在，爭取明年一月底前讓住戶搬入，故此要確保檢疫設施足夠，亦會重新使用鯉魚門公園渡假邨以及租用整棟的酒店，料在年底前可提供逾4000個單位作檢疫用途，作為第四波疫情之用。

政府指由於疫情持續，現階段的社交距離措施，未可以大幅度放寬如6月時的情況，詳情即看：【下一頁】

消息指本港今日（18日）新增3宗新冠肺炎確診個案，包括一宗輸入個案及兩宗與早前相關的本地個案，詳情即看：【下一頁】

另外海洋公園今日重開，園方指初期入場人數設限，提出多項港人專享優惠，即看:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋