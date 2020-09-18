【嬰幼兒飲食】1歲BB哭鬧拒自行進食　媽媽試行BLW欲斷奶逼加固：最驚餓死佢

▲ 媽媽試行BLW欲斷奶逼孩子自行進食加固，更問網民BB可否不吃不喝一天。

一般嬰兒在6個月大後開始加固，除了餵「糊仔」，近年不少父母亦採用「嬰兒自主斷奶」（Baby Led Weaning，簡稱BLW）方法。然而，若未能理解背後原理及注意事項，有機會弄巧成拙。有媽媽近日在社交平台發文指，嘗試讓1歲孩子採用BLW卻失敗，她打算直接斷奶，孩子餓自然就會乖乖進食，令網民擔心她會餓死孩子。

有媽媽在facebook的BLW群組內發帖，她表示，其1歲孩子不肯食固已持續1個多星期，一坐在餐椅、甚至抱過去餐椅就開始哭。試過很多孩子喜歡的食物，第一次肯吃，但第二次就不再吃。

計劃斷奶逼孩子進食

媽媽指，現時每天會餵2至3餐奶，現時要丈夫抱住，她再逐樣食物遞去孩子的手才肯吃少許，每次都要抱最少一小時，但丈夫要上班，根本沒可能每餐都如此做，媽媽也認為這不是好習慣。

有人話因為打一歲針/出牙所以無胃口，但我覺得唔係一個藉口，俾佢一坐低就發癲，餓就要自己乖乖坐低拎野食。

她打算直接斷掉所有奶，也不會主動餵水，逼孩子乖乖坐在餐椅上吃飯。由於BB未懂得自己喝水，也不會用杯和水壺，所以每次都是她餵，她懷疑是否因此令孩子習慣讓人餵。

想問下有冇人試過BB咁樣唔食唔飲一日ok嗎？我可以好忍心，最驚係咁樣餓死咗佢我變咗殺人兇手。

媽媽：將BB當狗咁養

大批網民批評媽媽的做法，認為孩子只有1歲，媽媽應將心比己，用孩子的角度看事情，擔心媽媽的做法真的會把孩子餓死。媽媽反指，自己只是不餵水，不是不給孩子喝水，會把水壺放在孩子附近，「但佢識唔識飲/飲唔飲到就要靠佢自己啦」。

網民繼續指責媽媽，BB年幼凡事都要指導才能學得好，「你當佢狗肚餓就識搵野食咩？」，但媽媽竟回應指，「我真係當佢狗咁養，我由6個月開始日日都教佢，但佢根本好多時都唔望人，狗可能仲易教過佢」。

BLW注意事項

事實上，BLW的目的不單純在於BB能否自己用手進食，而是讓BB探索食物的質感、味道、顏色和氣味、培養獨立和自信的寶寶。TOPick過往訪問過採用BLW的媽媽「唯媽」，唯媽表示，最初父母可以給孩子一些手指般大小的食物（finger food），包括紅蘿蔔、菜心莖、飯波等，而剛開始加固時，食物必須煮得夠淋。

她強調，BLW不在於食到幾多，而是進食的過程和用餐氣氛，做到由寶寶主導「食幾多、怎樣食、食甚麼」，若家長沒有預算，就很容易半途而廢，建議父母一定要做足功課，多搜集資料才進行。

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責任編輯：王明芳