【疫苗供應】政府採購足以供應最少全港兩倍人口疫苗劑量　下月推出流感疫苗接種計劃

▲ （曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情未止，全球有35款新冠病毒疫苗正進行臨床試驗，當中有9款已進入第三階段臨床試驗。政府向立法會申請逾84億元撥款採購疫苗，當局擬採購足夠供應最少全港兩倍人口的疫苗劑量，確保即使有疫苗未必有效和成功推出市面，仍有足夠劑量供應全港人口。

食物及衞生局局長陳肇始指，政府會採取「雙管齊下」的策略採購疫苗，包括參與COVID-19疫苗全球獲取機制（COVAX機制）以供應本港35%人口的疫苗劑量，提供疫苗作為照顧社會中最脆弱群組的需求的安全網。

同時政府亦會以科學實證和臨床為依歸，並會諮詢衞生署聯合科學委員會意見，會與個別疫苗製造商透過預先採購 協議，目標採購至少2款來自不同疫苗製造商及不同疫苗平台的疫苗，足夠供應最少全港兩倍人口的疫苗劑量，確保即使預先採購協議購入的疫苗未必有效和成功推出市面，仍有足夠劑量供應全港人口。

她又提到，下一波疫情有機會與每年冬季流感一起來臨，政府故此下月會分階段推出流感疫苗接種計劃，希望市民盡早接種，護己護人。她特別提醒，年輕人雖然感染後較易康復，但仍有機會傳染家人、長者，情況不理想，希望他們為了自己和家人，要保持個人衞生，注意社交距離。

政府早前向立法會提交第三輪防疫抗疫基金的撥款申請文件，其中約84.4億元會用作採購疫苗，其中約4.6億元參加COVAX機制，以供應疫苗給本港35%的人口，平均每劑疫苗成本約90元。

另外衞生署亦會預留約50.5億元向藥廠採購最少2款疫苗，劑量將足以供應最少全港人口的2倍。平均每劑疫苗成本約170元。另有逾29.3億元預留作接種疫苗、運輸、貯存、科技平台等費用。

政府指由於疫情持續，現階段的社交距離措施，未可以大幅度放寬如6月時的情況，詳情即看：【下一頁】

消息指本港今日（18日）新增3宗新冠肺炎確診個案，包括一宗輸入個案及兩宗與早前相關的本地個案，詳情即看：【下一頁】

另外海洋公園今日重開，園方指初期入場人數設限，提出多項港人專享優惠，即看:【下一頁】

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記者：陳子謙