【顧己及人】每日為兩兒不同喜好日忙夜忙 媽媽決心改變： 讓兒子學習並非事事皆如人意

▲ Esther Chu認為，要令孩子學習並非事事要合他們心意。

我兩粒仔，口味完全不同，每朝早餐都有不同要求，這個說要吃多士，那個說食通粉，作為一個善解人意的媽媽，當然會盡量照顧周到。不過，要晨早7點幾起身快快煮兩款不同早餐，又要趕及他們上第一堂課，有時真的趕到一頭煙。

後來，善良的媽媽開始覺得有點不妥，兩兄弟要求越來越多，每早要吃的完全不一樣，而且開始有點「老馮」，我這樣招呼周到下去不是辦法，為免他們變了少爺仔，我决定收緊早餐的選擇，只供應一款，食就食，唔食就算。

當然，兩粒仔多少有點不滿，其實問題的根源是由我而起，好心做了壞事。所以，決心要改變，讓兒子們學習並非事事要合他們心意，世界不是繞着他們運行的，他們要練習不只單顧自己需要，也要替人設想，要理解媽媽早上是很忙碌的，未必有時間煮兩款不同早餐的。

父母的責任是訓練孩子預備將來，其中重任是要教導他們怎樣和人相處，自我中心是人際關係的大忌。然而，今天的孩子被視為家庭的主角，很多父母日常的安排包括週末假期都是以孩子的喜好為先，無論去那裏吃飯、吃什麼菜式或進行什麼娛樂活動，只要符合仔女心意，他們又不會悶，父母便會安排去做。

但當孩子不能悶，不能做不按他們心意的事情，反而令子女不懂和人合作和相處，應付不了將來。

最近我看了維珍航空老闆Richard Branson的專訪，他告訴主持能夠成功的原因，都是歸功於母親。Richard兒時甚害羞，他對媽媽的教導特別深刻:

你要overcome你的害羞，害羞代表你看自己的感覺比其他人的感覺重要，這是自私的行為。你要為着他人的原故，勝過害羞的感覺，表達你應該的回應。

他媽媽要Richard刻意改變，亦因此讓Richard學會了做人不要單顧自己，奠定了他日後「以人為本」的成功生意理念。

我十分認同Richard 媽媽的睇法，我遇過不少家長以子女害羞為理由而豁免他們不和人打招呼，不對人說早晨，害羞很多時候變了一個擋箭牌，避免做我們應該要做的事情，很容易培養孩子變得更自我。

家是最好的練習合作的地方，父母無論在假期、活動、飲食等安排都可以成為給子女替人設想的機會，例如早餐的例子，哥哥可以捨棄吃多士的選擇，改為和弟弟一起吃麵；另一天，弟弟又可以和哥哥吃他不大喜歡的多士。老實說，這並非什麼偉大的犧牲，卻會日積月累地培養孩子的美德。

世界經濟論壇近年發表一份報告，有關10個必要在2022年前學會的人才技能，協作是其中一項重要能力。而另有一些關於未來世界的研究發現，同理心和協作能力是不會被淘汰、亦不會被人工智能取代的。如果孩子是未來的主人翁，那麼我們要好好訓練他們合作，教他們關心別人，世界少了些自我膨脹的人們，未來便會多了些希望！

文章獲我家孩子不上幼稚園授權轉載。