陳凱欣被裁定非妥為當選 申終院上訴許可被拒

▲ 劉小麗(右)對判決表示歡迎，她表示暫未考慮會否參加補選。(林育慧攝)

前立法會議員劉小麗於2018年參與‪九龍西區補選時被選舉主任裁定為提名無效，劉早前就此申請選舉呈請獲裁定劉勝訴，並裁定於補選中當選的陳凱欣並非妥為當選。陳凱欣及當時的選舉主任郭偉勲今（18日）向終審法院申請上訴許可被拒，意味著陳凱欣喪失議席。

劉小麗於裁決後表示，對歡迎裁決，劉指陳凱欣應即被取消資格，還公道予香港巿民。劉指遺憾的是兩年前的個案，面對現時香港人權倒退，不足以保障被選權，仍然有人會因為被選舉主任胡亂提問而可能被取消資格，甚至香港整個選舉被取消。

劉又指，政府以疫情理由取消選舉，而現時疫情減退，中小學亦預備亦復課，認為九龍西應補選， 政府亦應有責任進行補選，期望香港人可取得選舉權，以及還香港巿民一個公道。

劉續指，今日終院討論針對程序上重大不公義，過往政府於程序上不恰當地壓迫參選人及香港巿民，彰顯政府如何粗暴，劉表示暫時未就會否參加補選而作出考慮。

代表選舉主任郭偉勳一方陳詞指，認為就程序上重大不公一點具爭議點，代表律師認為將一個人排除於選舉外，並不等於造成程序上重大公，有關論據對日後選舉造成重大影響。陳凱欣一方則指，就程予上重大不公這點，劉小麗有責任作出舉證。終院毋須劉小麗一方作出回應，拒絕有關申請，稍後頒布書面判決原因。

高院法官早前於判詞中指出，本案與周庭及劉穎匡早前提出的選舉呈請無異，而雙方亦不大爭議選舉主任郭偉勳在決定劉小麗的提名無效前，應給予劉機會作出回應，這是出於公義的原則。

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記者：林育慧