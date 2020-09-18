【小鬼離世】黃鴻升妹妹哀痛悼念哥哥　黃婷婷遺憾兄妹情短：最痛苦的失去

▲ 小鬼黃鴻升突然離世令家人悲痛萬分。

台灣藝人小鬼黃鴻升日前意外離世，消息震驚港台。初戀女友楊丞琳，女友峮峮先後發文悼念，不捨之情令人心痛。昨晚（9月17日），小鬼的妹妹黃婷婷亦發長文悼念哥哥，她表示很後悔與小鬼太少合照，並指很想念哥哥。

小鬼於16日被發現倒卧家中，初步調查指是由於跌倒失救致死，終年36歲。消息傳出後，震驚不少人，藝人好友楊丞琳、許瑋甯、炎亞綸、賈靜雯等人先後撰文悼念。

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▲ 小鬼最後的家庭照。（Instagram圖片）

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意外發生後，小鬼的家人趕赴現場，他的爸爸更表示前一天才一起吃飯，兒子的離世令他難以相信。小鬼家有一名妹妹黃婷婷，沉默一天多後在IG發長文悼念哥哥，字裏行間都表達出對失去摯親的悲痛。

小鬼妹妹難捨哥哥

她先在IG感激大家關心：「我知道自己現在的狀況，我不會說沒事我很好，我不好，失去我哥我怎麼可能會好。但為了不讓他有牽掛，我會努力好好的，謝謝所有關心我的每一個人，很抱歉我沒辦法好好的回覆，但你們的心意我都收到了。」

▲ 小鬼於2日前意外離世。（Instagram圖片）

之後，她回憶起與小鬼的感情：「我跟我哥感情很好，以前很多人說，好羨慕黃鴻升是你哥我都沒有太大的感覺，因為在我心裡，兄妹正常不就是應該要這樣嗎？現在我終於明白了，我也好羨慕我自己以前有你這麼棒的哥哥陪著。

一直在哥哥的大翅膀保護之下，他教會了我很多事，現在連最痛苦的失去，也是他教會我的。他很愛講大道理，和各種的比如說或是就好像，以後都聽不到囉哩吧索了該怎麼辦，以後我生日也沒人會再po我的奇蹟醜照了，以後也沒有04與99的日常了。」

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她又表達對哥哥突然逝世的萬般不捨：「原來失去你的痛已經超乎我的想像，晚上我睡不好，但我努力讓自己睡著，因為我不想錯過你來看我的機會。但我知道你要見的人很多，我可以等，最後再來也沒關係，只要記得來就好。這輩子我們兄妹的緣分不夠長，但是夠幸福就好了，我已經開始好想你了。」

▲ 妹妹繼續為小鬼打理生意。（Instagram圖片）

妹妹又連續Post出多個限時動態，並指上一次與哥哥合照已是8月8日父親節時，很後悔在哥哥生前未有多合照。之後她又貼出深夜為哥哥打理服飾品牌生意的照片，即使小鬼離去，她仍會努力管理好他的生意。