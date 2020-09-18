【減肥大作戰】42歲小S跳舞騷S型身材　維持95磅減肥飲食習慣大公開【附瘦身餐單】

▲ 42歲的小S一直維持95磅，全靠5大減肥保養習慣。

主持《康熙來了》而為人熟悉的台灣女星徐熙娣（小S），日前在Instgram公開練舞影片，身穿背心、熱褲的她大騷S型身材。即使小S已經42歲，又生過3個女兒，身材仍一直維持在43公斤（95磅），全因她一直遵守5大減肥及保養習慣。

小S的身材一直令人羨慕，就連不少年輕女生也自愧不如。撇除懷孕時期，身高158公分的小S體重最高曾達49公斤（108磅），其實也屬標準身形，但她為了以最佳狀態參加活動，下定決心用1個月時間減走12磅。

▲ 小S跳舞大騷身材。

1. 注意飲食次序

小S不會以極端節食減肥，反而著重飲食的次序。她依序以蛋白質、蔬菜、澱粉進食，避免在肚餓時攝取過量的澱粉，導致熱量過高。

餐單

早餐：麥包一塊、無鹽牛油、1杯無糖咖啡

午餐：炒蔬菜（少量椰子油）、魚、肉、蛋、2/5碗白稀飯，最多只能有三道菜

晚餐：跟午餐差不多，唯一限制是要在晚上6點前吃完

2. 6點前吃完晚餐

小S曾經公開自己習慣晚餐吃少一點，甚至會在6點前吃完。早吃的原理在於給予身體足夠的時間去消化，避免脂肪堆積，如果很餓，可以熱水稀釋無糖燕麥增加飽肚感。

▲ 小S的女兒也遺傳到優良基因，擁有筆直的長腿。

3. 運動

小S最常做的運動就是跳舞，每星期會跳Zumba有氧健身舞蹈2次或以上。Zumba結合健身操、拉丁舞、Cha Cha、探戈等有氧舞蹈。她指出Zumba有很多扭腰擺臀的動作，會用到大量核心肌群的力量，不停運動到腹部。

她接受訪問時亦曾提過，自己以前臀部很扁，自覺穿牛仔褲不好看，因此自創抬腿方式練出翹臀，更可連大腿一起瘦。方法如下：

側面抬腿，可以扶牆保持身體穩定

從側面慢慢抬腿，再轉到後面

到第40下回到側面抬腿，將小腿及膝蓋向身體方向頂

第70下時雙手撐地單腳往後抬

每邊腳做100下

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4. 勤保養

身為一個藝人，不但經常要長時間化妝，更有可能要通宵拍攝，但小S的皮膚卻非常好。她表示自己會多喝暖水，讓臉部肌膚到身體肌膚也夠水潤。她在搽護膚品時，亦會對著鏡假笑，感受哪個位置較乾，然後重點保養。

5. 按摩

小S還會透過按摩去幫助血液循環，按穴道令臉部更緊實。

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責任編輯：羅嘉欣