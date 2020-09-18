羅拔柏迪臣新冠肺炎康復繼續開工拍《The Batman》　憑《TENET天能》人氣升成下任占士邦黑馬

▲ 羅拔柏迪臣憑《TENET天能》人氣飆升，被視為接任演 007的黑馬。

「吸血仔」羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）以往從來沒有被視為下任占士邦熱門人選，但這位34歲的英國男星在基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的全新科幻特務片《TENET天能》（Tenet）中飾演神秘角色Neil，動作連場，演出有魅力，因此人氣飆升，羅拔柏迪臣近日更被英博彩公司視為接任丹尼爾基克（Daniel Craig）演特務007的黑馬。

▲ 9月初確診新冠肺炎的羅拔柏迪臣據報已康復，繼續開工拍全新蝙蝠俠電影。

羅拔柏迪臣近日因為《TENET天能》全球上映，以及他剛復拍電影《The Batman》不久即感染新冠肺炎而大受關注。好消息是，根據外媒《Variety》的報道，羅拔已康復，重返片場繼續飾演新蝙蝠俠。

另一消息就指，雖然羅拔柏迪臣向來不是下任占士邦熱門人選，但他在《TENET天能》中演技亮眼，大受好評，加上不少動作場面親身上陣，證明有能力應付動作戲。影片上映後，他即被英國博彩公司睇高一綫成007熱門接班人。他現時在於 Ladbrokes的賠率是33/1 ，而他在Coral的賠率則是50/1。

▲ 羅拔柏迪臣在《TENET天能》有不少動作場面。

兩間博彩公司發言人均認為超級英雄大片《The Batman》明年上映後，羅拔柏迪臣大有機會由黑馬變成下任占士邦熱門人選之一。

將於11月全球上映的《007：生死有時》（No Time To Die）是丹尼爾基克告別這個經典英國特務角色之作。因此，近期又再多了有關下任007演員人選的猜測新聞。

曾經屢獲殊榮的人工智能軟件供應商「Largo.ai」在9月初就聲稱在按照角色類型、故事元素、電影調性等，整理了各項數據後，列出一份007繼承人名單。

▲ 52歲丹尼爾基克將告別占士邦片，下任人選誰屬又引起話題。

若只有英國演員的情況下，位列榜首的演員就是在《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）中飾演超人的亨利卡維爾（Henry Cavill），成功率高達92.3%；第2名則是在電影《哈比人》（The Hobbit）系列中，飾演「矮人王子」的Richard Armitage，有92％的成功率；第3名是《雷神奇俠》（Thor）系列中演「海姆達爾」的黑人男星Idris Elba，成功率90.9％。

記者：胡慧雯