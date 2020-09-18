【閨密HIGH TEA】帝景軒X CLIO推迷人炫彩下午茶　298元兩位享用兼送250元彩妝

▲ 帝景軒聯乘CLIO推出「迷人炫彩下午茶」，凡惠顧兩位送價值$250 CLIO彩妝。（相片：帝景軒提供）

想必愛美的女生對CLIO這個韓國美妝品牌絕不陌生。帝景酒店旗下餐廳帝景軒由即日起至12月6日聯乘CLIO推出「迷人炫彩下午茶」，以品牌旗下稜鏡空氣眼影盤系列為靈感，呈獻10款炫彩鹹甜美點，凡惠顧兩位用套餐，可隨機獲贈CLIO價值約$250的獨家彩妝禮品乙份。

「迷人炫彩下午茶」共有9款鹹甜點：韓國草莓龍蝦慕絲酥、煙三文魚酸忌廉牛角包、墨西哥香辣燒雞菠菜卷、香煎鵝肝意式香草包、日本白桃啫喱杯、迷你脆皮香橙忌廉泡芙、日式草莓芝士蛋糕、薄荷芒果卷和鏡面牛奶朱古力慕絲，另加一杯荔枝椰果特飲或巨峰椰果特飲。如果想再Chill啲，可以$208價惠價升級飲品為波提嘉蜜思嘉葡萄汽酒乙支（原價$348）。

▲ 日本白桃啫喱杯、 迷你脆皮香橙忌廉泡芙、 日式草莓芝士蛋糕、 薄荷芒果卷、 鏡面牛奶朱古力慕絲。（相片：帝景軒提供）

▲ 荔枝椰果特飲、巨峰椰果特飲。（相片：帝景軒提供）

鏡面牛奶朱古力慕絲：靈感源自CLIO的稜鏡空氣眼影盤系列，以鮮明顏色與明亮的珠光感演繹出與別不同的鏡面牛奶朱古力慕絲，粉紅迷醉。

日本白桃啫喱杯：日本白桃多汁淡香，細緻軟綿的果肉用來做果凍就最好不過。啫喱以白桃果蓉與汁混和以成，呈微粉紅色，最後更以啫喱碎粒鋪面點綴，吸睛度滿分！

迷你脆皮香橙忌廉泡芙：香脆的外層內，注滿加入了血橙蓉的鮮忌廉，略帶微酸。一口吃掉，豐富的口感爆發，盡是滿足感。

▲ 韓國草莓龍蝦慕絲酥、 煙三文魚酸忌廉牛角包、 墨西哥香辣燒雞菠菜卷、 香煎鵝肝意式香草包。（相片：帝景軒提供）

韓國草莓龍蝦慕絲酥：説到韓國，又怎少得近年大熱的草莓食品。先把龍蝦拆肉，加入紅洋葱、蛋黄醬後注入酥盒中；放上一片新鮮韓國草莓後，再唧上一層龍蝦醬料，入口酸甜帶微微辛辣，配搭極為新鮮。

墨西哥香辣燒雞菠菜卷：大廚以墨西哥卷餅為靈感，特別做成迷你版本。香脆的菠菜餅皮捲著滿滿的印度香辣燒雞絲及水牛芝士，再配上辣茄醬，微辣惹味，令人胃口大開。

香煎鵝肝意式香草包：用小火將鵝肝煎一煎，呈微金黃色，外脆內軟、入口即化。配上香脆的意式香草包和意大利黑醋，酸甜可口，一解油膩。

▲ 隨機獲贈CLIO獨家禮品乙份（價值約$250） 。（相片：帝景軒提供）

CLIO為韓國歷史悠久兼全國最受歡迎的彩妝品牌，時至今日，韓國女生的化妝袋內至少有1件CLIO妝物。凡惠顧兩位用套餐，可隨機獲贈CLIO價值$250獨家禮品乙份，包括：稜鏡空氣單色眼影、霧面絲絨唇彩、瓷肌修容輪廓提亮飾底乳、簡易利落極細防水眼線筆、簡易利落極細防水眼線液和完美素肌遮瑕液。

帝景軒ｘCLIO 「迷人炫彩下午茶」

地址：香港荃灣汀九青山公路353號2樓帝景軒

費用：$298兩位用，另加一服務費

供應日期：即日起至2020年12月6日（3:15pm - 5:15pm）*不適用於指定日子

查詢：3716 2898

記者：陸明敏