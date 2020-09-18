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【怪誕打卡點】K11購物藝術館打造趣怪珠寶魔幻空間　詭異怪誕美學成就最熱打卡點

休閒 12:35 2020/09/18

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

以黃金打造的地燈，加上大大隻的木乃伊，的確詭異。（官方圖片）

K11購物藝術館由明天（9月19日）起，將會聯同本地得獎首飾設計師Vann Kwok，於chi K11藝術空間首設超現實藝術體驗店，以Vann設計的一系列首飾造成各式怪誕有趣的家居布局。大家除了可以用手機打卡，更可參與現場的Lomography活動，利用即影即有LOMO Instant Wide或菲林攝影，體驗在超現實空間拍攝的樂趣。

洗手間場景，閃令令的珠寶廁紙相當吸引。（官方圖片）

以珠寶作為餡料的三文治。（官方圖片）

現場的燈光效果非常超現實。（官方圖片）

將襟針變成時鐘？（官方圖片）

本地得獎首飾設計師Vann Kwok的設計概念以富創意及大膽的顏色運用而聞名，例如她設計了一個家品系列，當中就有水晶花灑及不規則梳化等，趣怪的造型有別於傳統的珠寶首飾，但卻因此大受顧客歡迎。

本地得獎首飾設計師Vann Kwok的設計概念以富創意及大膽的顏色運用而聞名。（官方圖片）

chi K11藝術空間為Vann由9月19日起至11月1日，首設超現實藝術體驗店A Little Too Real: An Enchanted Dream by VANN，將Vann設計的一系列首飾打造成家居布局，場地劃分為5大區域，透過將夢境與現實揉合，創造出既不合邏輯又魔幻的空間，帶出設計師那詭異怪誕的美學。

Lomography活動，利用即影即有LOMO Instant Wide或菲林攝影。（官方圖片）

有興趣參加Lomography活動的朋友，要先上網預訂。（官方圖片）

現場的獨特布置，肯定會成為打卡熱點，而體驗店更與潮流相機品牌Lomography合作，讓大家體驗配以色彩濾片的即影即有LOMO' Instant Wide及菲林攝影（即開即用菲林相機400彩色負片拍攝，希望參與Lomography活動的朋友請上到網上預訂

費用：

即影即有體驗（費用$60）

即影即有體驗 + 菲林攝影套票（費用︰$160）

地點：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B2層chi K11藝術空間

記者︰Maria

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