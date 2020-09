【怪誕打卡點】K11購物藝術館打造趣怪珠寶魔幻空間　詭異怪誕美學成就最熱打卡點

▲ 以黃金打造的地燈,加上大大隻的木乃伊,的確詭異。(官方圖片)

K11購物藝術館由明天(9月19日)起,將會聯同本地得獎首飾設計師Vann Kwok,於chi K11藝術空間首設超現實藝術體驗店,以Vann設計的一系列首飾造成各式怪誕有趣的家居布局。大家除了可以用手機打卡,更可參與現場的Lomography活動,利用即影即有LOMO Instant Wide或菲林攝影,體驗在超現實空間拍攝的樂趣。

▲ 洗手間場景,閃令令的珠寶廁紙相當吸引。(官方圖片)

▲ 以珠寶作為餡料的三文治。(官方圖片)

▲ 現場的燈光效果非常超現實。(官方圖片)

▲ 將襟針變成時鐘?(官方圖片)

本地得獎首飾設計師Vann Kwok的設計概念以富創意及大膽的顏色運用而聞名,例如她設計了一個家品系列,當中就有水晶花灑及不規則梳化等,趣怪的造型有別於傳統的珠寶首飾,但卻因此大受顧客歡迎。

▲ 本地得獎首飾設計師Vann Kwok的設計概念以富創意及大膽的顏色運用而聞名。(官方圖片)

chi K11藝術空間為Vann由9月19日起至11月1日,首設超現實藝術體驗店A Little Too Real: An Enchanted Dream by VANN,將Vann設計的一系列首飾打造成家居布局,場地劃分為5大區域,透過將夢境與現實揉合,創造出既不合邏輯又魔幻的空間,帶出設計師那詭異怪誕的美學。

▲ Lomography活動,利用即影即有LOMO Instant Wide或菲林攝影。(官方圖片)

▲ 有興趣參加Lomography活動的朋友,要先上網預訂。(官方圖片)

現場的獨特布置,肯定會成為打卡熱點,而體驗店更與潮流相機品牌Lomography合作,讓大家體驗配以色彩濾片的即影即有LOMO' Instant Wide及菲林攝影(即開即用菲林相機400彩色負片拍攝,希望參與Lomography活動的朋友請上到網上預訂。

費用:

即影即有體驗(費用$60)

即影即有體驗 + 菲林攝影套票(費用︰$160)

地點:尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B2層chi K11藝術空間

記者︰Maria