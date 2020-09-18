【怪誕打卡點】K11購物藝術館打造趣怪珠寶魔幻空間 詭異怪誕美學成就最熱打卡點
K11購物藝術館由明天（9月19日）起，將會聯同本地得獎首飾設計師Vann Kwok，於chi K11藝術空間首設超現實藝術體驗店，以Vann設計的一系列首飾造成各式怪誕有趣的家居布局。大家除了可以用手機打卡，更可參與現場的Lomography活動，利用即影即有LOMO Instant Wide或菲林攝影，體驗在超現實空間拍攝的樂趣。
本地得獎首飾設計師Vann Kwok的設計概念以富創意及大膽的顏色運用而聞名，例如她設計了一個家品系列，當中就有水晶花灑及不規則梳化等，趣怪的造型有別於傳統的珠寶首飾，但卻因此大受顧客歡迎。
chi K11藝術空間為Vann由9月19日起至11月1日，首設超現實藝術體驗店A Little Too Real: An Enchanted Dream by VANN，將Vann設計的一系列首飾打造成家居布局，場地劃分為5大區域，透過將夢境與現實揉合，創造出既不合邏輯又魔幻的空間，帶出設計師那詭異怪誕的美學。
現場的獨特布置，肯定會成為打卡熱點，而體驗店更與潮流相機品牌Lomography合作，讓大家體驗配以色彩濾片的即影即有LOMO' Instant Wide及菲林攝影（即開即用菲林相機400彩色負片拍攝，希望參與Lomography活動的朋友請上到網上預訂。
費用：
即影即有體驗（費用$60）
即影即有體驗 + 菲林攝影套票（費用︰$160）
地點：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B2層chi K11藝術空間
記者︰Maria