【譚炳文離世】前亞視監製楊紹鴻與炳哥相交40年　欣賞炳哥專業應承過就會做到最好

▲ 前亞視製作人楊紹鴻與譚炳文相識40年，這次由他細數和炳哥的相處點滴。

藝人譚炳文於本月5日離世，並於21日舉行喪禮，而炳哥生前最後一個訪問亦於上周香港電台的《一起走過》中播出。其主持之一，前亞視監製楊紹鴻接受TOPick記者採訪時表示，與炳哥相識40年，也是他很尊稱的前輩，也娓娓道來與這「播音王」相處的點滴。

▲ 前亞視製作人楊紹鴻與譚炳文相識40年，也是楊紹鴻最尊敬的前輩演員之一。（攝影︰湯炳強)

楊紹鴻表示，早在1980年他還在無線做PA拍《千王之王》時，已與譚炳文相識，其後炳哥與李香琴的演唱會，也是楊紹鴻作統籌，

那個電台訪問是去年11月錄的，當年他精神還不錯，只是行動有點不便。我從小已看他主演的電影，其後跟他合作無間一直好開心。

▲ 炳哥生前最後一個訪問亦於上周香港電台的《一起走過》中播出。其主持正是前亞視監製楊紹鴻及演員江美儀。(相片︰港台提供)

90年代初包青天熱席捲東南亞，炳哥更是包青天(金超群)的著名配音員，但不少觀眾也許不知，他亦曾飾演過包青天一角。楊紹鴻記得他於90年過檔亞視，拍了《碧血青天楊家將》後，播了幾集收視已不斷飆升，

當年亞視還是林伯主政的年代，公司上下一心，已立刻拍板拍續集《碧血青天珍珠旗》，緊接播放。但那時金超群無期，我便向公司提議炳哥做包青天，不用配音直接做埋，但他當時是有壓力的，雖然之前他在TVB也演過包公，不過珠玉在前，金超群演得實在深入民心，他也有點猶豫，在大家一同游說下他才肯首。

▲ 譚炳文於1994年的《碧血青天珍珠旗》飾演包青天，楊紹鴻說演此角時坦言有壓力。（劇集截圖）

楊紹鴻記得套劇趕得好犀利，「其實只有個幾月時間籌備，平時一個劇起碼要準備半年以上，劇緊接楊家將後出街，幸好最後收視理想，炳哥才放下心頭大石。」

▲ 譚炳文有「配音王」美譽，聲演《IQ博士》的宇宙大王深入民心。(相片︰經濟日報圖庫)

楊紹鴻晚期為炳哥及李香琴籌備演唱會，「他是對自己有要求的藝人，不會隨便應承你，尤其他後期的記憶力不太好，但應承得你就會做到最好，尤其是觀眾要買票入場那種。但如果是慈善Show的話，炳哥則願意演出，因票都是送給老人家，包容度較高。」

相交多年，炳哥在圈內一向廣交善緣，楊紹鴻在他身上學會敬業樂業。「後來和他聊起，都覺得一些年青的演員，都不懂得尊重老前輩，他也有過微言，我自己亦感同身受，希望新一代演員有舊一輩演員的操守，將我們香港人的娛樂事業傳承下去。」

撰文︰馮柏偉