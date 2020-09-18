【對抗濕疹】研究指每日做帶氧運動30分鐘有助改善濕疹　皮膚科醫生：患者適合跑步游水

▲ 做運動有助改善濕疹問題

濕疹令不少人感困擾，除了改變飲食習慣，做運動也有助改善濕疹。南韓最近一項研究指出，持續做帶氧運動，皮膚紅腫、頭損等情況也有改善。本港皮膚科專科醫生葉榮根指出，跑步、游水等運動也適合濕疹患者，並教患者做運動後的護膚貼士。

研究：運動有助改善濕疹

葉榮根醫生在其facebook專頁表示，行醫多年，印象最深刻的濕疹病人是三、四個十多歲的中學生，他們因病停學一年以上，不想見人。除了採用多角度非類固醇、非生物製劑治療外，葉醫生也鼓勵他們多做運動，但往往面對以下困難：睡眠差、哮喘、肥胖，加上大汗會刺激皮膚等。

不過，最近南韓基本科學研究中心發表一項研究報告，以18隻白老鼠進行研究，發現帶氧運動有助改善濕疹。

該項研究把老鼠分為三組：無運動、一次過做30分鐘帶氧運動、分三次做10分鐘帶氧運動。進行9日後，研究人員再評估紅腫、損口及乾鱗狀等，以及從皮膚病理再檢視纖維化和敏感細胞及發炎相關蛋白等情況，發現相比起無運動組別，運動兩組的濕疹問題均有改善，發炎指標較低，而分段運動組更減少汗的刺激。

葉醫生表示：

在這實驗看來，分段較輕鬆的運動不單減低肥胖、高血壓心臟病，對濕疹亦大有幫助。濕疹患者在採用費用昂貴、效用不明的新藥前，值得優先一試。

運動可影響壓力水平和情緒

他又指，根據8月腦科學期刊《Journal of Neuroscience》刊登的一項研究報告，科學家用白老鼠，終於證實運動會增加一種神經蛋白「甘丙肽」（Galanin），這種蛋白對壓力水平、認知能力、情緒和食慾都有影響。

兩群白老鼠分別放於有運動輪及空籠中三星期，之後都給予壓力測試震足部，有運動的憂慮表現較沒有的低。人類及白老鼠腦部同樣部位藍斑核（Locus Coeruleus）負責這反應。

科研團體發現，增加運動不會立即有如類固醇般生理改善，衹會令遇到壓力時更堅忍，運動是要經常定量而非不規則不定時的突然大幅運動。運動可增加Locus Coeruleus的Galanin，做帶氧運動如步行、跑、單車和游泳都有用。

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濕疹患者適合的運動

葉榮根醫生接受TOPick訪問時表示，濕疹患者宜做以下運動，每星期可做3、4次，每次40至60分鐘：

跑步、游水：可自己一個做，方便患者恆常做。既是帶氧運動，又可鍛鍊堅忍。



乒乓球、羽毛球：可於室內有空調的環境進行，比較適合濕疹皮膚。既是帶氧運動，又有社交原素，令人更愉快。

但他不建議患者打排球、足球、籃球，因比賽性質太劇烈，容易損傷。

運動後護膚小貼士

葉醫生指，無論何種運動，做完運動後也要盡快沖涼，抹乾身體，並潤膚。

若皮膚有傷口，他建議以下方法處理，並指出要注意的事項：

可用消毒藥水，令傷口變乾，並加上膠布保護，通常不用停止運動。



要經常更換膠布。被水弄濕或出汗後都要換，以保持傷口乾爽清潔。



對碘或消毒藥水敏感的人士不宜使用。



若對某些膠布敏感也不宜使用，膠布主要的作用是避免磨擦及碰到傷口。

他表示，若患者有疑問，可請教家庭醫生。

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記者：黃泳欣