【港式英語】中一兒子Zoom上課港媽監堂　批評英文老師講港式英語兼文法錯

▲ 有港媽批評中一兒子的英文老師講港式英語，而且文法錯誤。

全港中小學及幼稚園將於下周三（23日）開始第一階段復課，在正式回校復課前，很多學生都在家用Zoom上堂。一名港媽在網上討論區分享，她目擊中一兒子Zoom上英文堂，批評英文老師講港式英語，而且文法錯誤，令她大感驚訝。不過，不少網民留言認為，香港老師講港式英語不足為奇。

老師問學生「What room?」

該名港媽近日在網上討論區「親子王國」，以「點解個中學老師用港式英語」為題發帖，她表示就讀中一的兒子Zoom上英文課，旁觀的她發現老師全港式英文，「機關槍咁一輪咀咁講」，形容老師無聲調、無高低音、無尾音。她批評︰

點呀究竟宜家啲師資咁差咩，仲有睇佢哋睇緊片，介紹緊學校啲其他班房，咁佢竟然問『What room?』去問啲學生。

港媽指就算老師講港式英語，最基本英語文法不應錯。她稱英文老師看起來「後生」，估計年約30歲左右。

她回應網民時提及，即使不用交學費，老師亦不應「hea教」，因此推斷其兒子在一間官津中學就讀。

網民︰中英夾雜最差教壞學生

帖文引起網民討論，不少人認為老師有港式口音很正常，因為本地學校老師主要是香港人，而且「冇在外國讀過書，自然是港式英語」。有網民指出，除非學校肯出錢聘請外籍英語老師，口音才不同，可是一般中小學即使有外籍英語老師，多數全校僅得一位。

其中一名網民分享，9月開學近兩星期，她就讀大學的女兒在家Zoom上堂，因為在客廳Zoom，所以她聽到大學老師都一樣講港式英語。

此外，有網民批評「中英夾雜最差，教壞學生」。其中一位港媽表示，老師講港式英語還可以接受，遇上中英夾雜的老師更驚嚇︰

一句句子裡有中有英，都唔知上緊中文堂定英文堂。

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責任編輯︰王明芳