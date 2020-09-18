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【新冠肺炎】警方食環署周末會有聯合行動　嚴打違規行為包括飲食時間外不戴口罩的食客

社會 12:32 2020/09/18

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陳肇始指社交距離措施暫無法大幅度放寬。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情未止，食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長陳漢儀和醫院管理局行政總裁高拔陞今日（18日）就2019冠狀病毒病的防控策略舉行記者會。

【新冠肺炎】採取雙管齊下策略採購疫苗　目標足以供應最少全港兩倍人口劑量

陳肇始提到，社交距離措施方面，當局已分階段放寬，包括人數限制，延長堂食時間以及放寬限桌令及重開部分表列處所等。她指出考慮到第三波的疫情，當局無辦法讓社交距離大幅放寬，另再下一波疫情出現時，當局會再針對疫情收緊社交距離措施。

她又指，在檢視社交距離措施工作中，發現有人多的地方都會有爆發的風險，如食肆及街市，故當局一直加派人員巡視上址，以確保食肆要嚴格遵守。當局在9月11至16日已巡查6178間飲食業處所，並向66間處所負責人展開檢控程序，主要包括餐桌距離不足、入座率超過50%、部分人士未有在飲食外佩戴口罩等；當局會在今日起發出新指示，警方及食環署會有聯合行動，於今個周末到酒吧作巡視。

【防疫措施】政府料第四波疫情冬天出現疫情或更嚴重 　將特定群組檢測恆常化

此外，她稱當局在參考專家及餐飲業界的意見後，於8月27日已向食物業的經營者發出防疫抗疫書面建議，包括分開執枱及上菜職員，處所內的通風系統要求等。至於街市方面，當局發現現金找續是高風險，故當局建議在防疫抗疫基金下，為街市的租戶提供一次性支助，以推廣在街市檔位使用非接觸式付款。

陳肇始又指，現時的疫情未完全穩定，社區中亦有傳播鏈，故市民要充分合作，呼籲市民要保持防疫意識，尤其是在國慶及中秋時要保持個人衞生上不可鬆懈，不要令努力付諸流水。

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記者：郭詩詩

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