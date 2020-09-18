【親子講座】抗疫持久親子關係困獸鬥　免費專家講座助家長掌握正向管教技巧【內附報名連結】

▲ 活動將由專家陪你在家拆解疫情下的親子衝突及管教問題。(機構提供)

家長在家工作，同時要處理子女網上學習，好像沒有了「Me Time」，同時又擔心家人健康，連放鬆的空間也沒有，香港中華基督教青年會學校社工部與各路專家合作，為此推出一系列的「陪你」活動，由身心靈三方面幫助家長，透過聆聽自己的身心狀況，先照顧好自己，並拆解在疫情下的親子衝突及管教問題，掌握正向管教技巧。3場活動在舉行日之前3天截止，費用全免，每場上限80人，每個活動均會郵寄一份心意包給參加者。

第一步：陪你體 ‧ 中醫 ‧ 減壓

為響應醫護呼籲留家抗疫，一家大小只好避免外出，長時間缺乏運動兼要應付與子女因困獸鬥衍生的爭拗，作為父母除了感到肌肉疲勞兼頭痛外，負面情緒亦飈升。

註冊中醫師及香港空手道代表分別向大家介紹養顏防疫湯水及教大家幾招抗疫強身的運動，讓大家安坐家中，亦能放鬆自己兼學懂調理身體。

日期：10月2日（五）8pm至9:15pm

導師：YouTuber註冊中醫師曼筆及香港空手道代表李振豪

第二步：陪你正 ‧ 管 ‧ 教

疫情期間，不少父母都要在家工作，一邊耳朵與老闆網上會議，另一邊耳則要應付仔女爭玩具問題。其實，作為家長，當壓力纏身，父母自然會情緒爆煲，將負面情緒傳給子女。

「6A品格教育」認證講師將教授6A品格教育的原則，運用「接納」、「讚賞」、「關愛」等正向管教的技巧及心法增強親子關係，從而為自己及子女建立一個積極正向生活態度及習慣。

日期：10月9日（五）8pm至9pm

導師：香港有品運動「6A 品格教育」認證講師吳興芳

▲ 家長要小心壓力爆煲，並及早預防。(資料圖)

第三步：陪你靜 ‧ 觀 ‧ 溝通

由非牟利機構「感講」提倡的「善意溝通」步驟和用語，包括先處理心情，再處理事情，幫助解決日常小爭執。透過「感受需要卡」的輔助，讓父母學習以聆聽與關顧子女情感和需要，培養更好親子互動關係。另外由靜觀老師教授「靜觀」呼吸，讓家長的腦袋身心休息，更好地管理因工作、防疫或管教子女引起的壓力與情緒，讓自己重新得力。

日期：10月16日（五）8pm至9:15pm

導師：靜觀瑜珈老師及lululemon品牌大使連君婷及「JUST FEEL感講」共同創辦人楊思毅

▲ 非牟利機構「感講」將教授「善意溝通」步驟和用語，幫助解決日常小爭執。(受訪者提供)

形式：網上ZOOM平台

費用：全免

對象：家長

聯絡電話：2857700

報名方法可按此

記者：胡麗珊