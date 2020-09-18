【明星扮靚】38歲孫慧雪照食零食1個月減10磅　靚媽瘦身不瘦胸餐單全公開【多圖】

▲ 每日照食零食甜品月減十磅，超Fit靚媽孫慧雪餐單全公開！

現年38歲的靚媽孫慧雪，於2017年誕下兒子Riley，身為人母的孫慧雪仍然保養得非常好，不論外貌還是身材都不像一孩之母。近日雪雪在個人社交網站分享過去1個月的瘦身成果，能夠成功不做運動、照吃零食甜品，都能夠勁減10磅！

事實阿雪身材已經Fit到漏，不過最近為了工作於是花1個月時間勁減10磅，減肥方法更相對其他狂做運動、勁減食量的餐單輕鬆得多，孫慧雪坦言過去1個月沒特別加強運動量，只是跟足餐單飲食，已能夠1個月內輕鬆減磅。

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▲ 阿雪減肥後能夠穿上兒子的童裝衫！（Facebook圖片）

孫慧雪公開減肥餐單

阿雪更把一星期、每日四餐的詳細餐單放在社交社交網站。

由餐單可見，阿雪每天早餐都吃兩隻烚蛋，她直言因為每天進食的份量不算多，所以會連蛋黃一同食用，平日會於早上9時食早餐，星期五因工作關係會在早上7點食早餐，不過周六日會把早餐時間推後至10點、並且早午餐一同食用。

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▲ 阿雪每周減肥餐單全公開！（Facebook圖片）

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每日的午餐大概於正午12時進行，阿雪接近每日的午餐都會吃十隻水餃，除了出門工作的星期五，在外用餐的她會選擇吃200克的雞扒，並要求「走汁」。阿雪表示她吃的水餃主要以豬肉和菜做餡料，但其實餡料可以選擇其他配料，她又跟網友表示，中午不一定要隨她吃水餃，最重要是午餐一定要含有豐富的蛋白質。

晚餐阿雪大概會在黃昏5時進食，分別吃肉類、海鮮和蔬菜，肉類包括牛扒和燒雞，海鮮會有蒸魚和白灼蝦，有時會以丸類代替，蔬菜每次要進食一碗的份量。

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阿雪照樣吃零食

晚上9時是水果時間，阿雪主要選擇士多啤梨、藍莓和橙作為飯後水果。

而餐單最特別之處，是設有零食環節，阿雪每日都可以進食適量的低卡零食例如紫菜及魷魚絲，每星期更有一日能夠吃甜品，當作是鼓勵自己減肥的獎賞、增加動力。

整個餐單最重要的是戒掉飯、麵等的澱粉質，阿雪亦表示蔬菜選項可以無限量進食，另一重點是建議大家睡前6小時不要進食，減肥效果會更加顯著。

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阿雪早前分享減肥後的成果，她更展示自己能夠穿上兒子的童裝T恤，十分利害。

平時阿雪亦會拍煮食教學，教網民炮製紫薯水晶月餅、布丁燒、雪崩流心戚風蛋糕等甜品，又開網上直播直擊她晚上吃燒肉、海鮮的畫面，的確不戒口。

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