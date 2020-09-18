【熟女強人】傅穎介入吳千語栢天男發展三角戀　Theresa主動獻吻感壓力

▲ 傅穎於《熟女強人》中主動向栢天男獻吻。

由吳家麗、胡杏兒、吳千語、沈卓盈、傅穎（Theresa）演出的ViuTV新劇《熟女強人》將於9月28日首播，劇情講述現今時下的女性多數身兼多職，既要照顧家庭又要兼顧事業。面對社會標準、迫人生活及輿論壓力，女性往往承受很多不必要的壓力。

《熟女強人》以女性一生要面對的難題作題材，劇集透過七個女性去探討及穿梭一些大膽的話題，包括雪卵、爭撫養權、同性戀、性上癮、換妻、爸爸去哪兒及脫單等，相信能引起不少觀眾處身設地的共鳴。當中吳千語飾演一個藍帶甜品師，跟男朋友Howard（柏天男飾）一起經營自家甜品小店。

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▲ 傅穎介入吳千語和栢天男的關係。

關始立（傅穎飾）的介入，改變了三個人的關係，周旋一段三角關係當中……

Theresa、栢天男日前拍攝《熟女強人》接吻戲份，她表示今次要主動獻吻，更未試過要熱吻，所以二人都感到壓力。

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▲ 傅穎與栢天男日前拍攝《熟女強人》接吻戲份。

她本來打算刷牙做準備，怎料道具組沒有牙膏便作罷，「之前台灣都試過拍這類戲，怎料我拍攝前吃了香蒜涼麵，以致令對手很難受，而對手則本來有傷風，因而我拍攝那場戲後，也病了一段時間！我很少拍動作戲，所以這部戲令我艷福無邊，栢天男是其中一個受害者！」

栢天男表示於事前已確定大家是「身體健康」才拍攝，埋位前亦做足準備功夫：「進食香口珠那些是必需的，我也沒有這方面的經驗，需要導演指教如何去演，幸好已來過這個場景數次，感覺好似很熟悉，較易投入角色。」

▲ 傅穎指栢天男弄得她很痛。

兩位演員拍攝前不停試戲、度位，只需兩Take便收貨，可見眾人表現專業，Theresa笑指栢天男弄得她很痛：「他的鬚根真的是拮到我很痛，但大家都是專業，所以埋位後便不會去想其他事，只會想如何投入角色。」