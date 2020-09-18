  • 30°C
香港時間 : 2020918日 (五) 14:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【熟女強人】傅穎介入吳千語栢天男發展三角戀　Theresa主動獻吻感壓力

娛樂 13:22 2020/09/18

分享：

熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

傅穎於《熟女強人》中主動向栢天男獻吻。

由吳家麗、胡杏兒、吳千語、沈卓盈、傅穎（Theresa）演出的ViuTV新劇《熟女強人》將於9月28日首播，劇情講述現今時下的女性多數身兼多職，既要照顧家庭又要兼顧事業。面對社會標準、迫人生活及輿論壓力，女性往往承受很多不必要的壓力。

《熟女強人》以女性一生要面對的難題作題材，劇集透過七個女性去探討及穿梭一些大膽的話題，包括雪卵、爭撫養權、同性戀、性上癮、換妻、爸爸去哪兒及脫單等，相信能引起不少觀眾處身設地的共鳴。當中吳千語飾演一個藍帶甜品師，跟男朋友Howard（柏天男飾）一起經營自家甜品小店。

【世紀破冰】鄧麗欣認跟傅穎Connected　Stephy爆Cookies一個原因再合體

傅穎介入吳千語和栢天男的關係。

關始立（傅穎飾）的介入，改變了三個人的關係，周旋一段三角關係當中……

Theresa、栢天男日前拍攝《熟女強人》接吻戲份，她表示今次要主動獻吻，更未試過要熱吻，所以二人都感到壓力。

【熟女強人】胡杏兒沈卓盈現身ViuTV打TVB　視后杏兒與影后吳家麗鬥演技

傅穎與栢天男日前拍攝《熟女強人》接吻戲份。

她本來打算刷牙做準備，怎料道具組沒有牙膏便作罷，「之前台灣都試過拍這類戲，怎料我拍攝前吃了香蒜涼麵，以致令對手很難受，而對手則本來有傷風，因而我拍攝那場戲後，也病了一段時間！我很少拍動作戲，所以這部戲令我艷福無邊，栢天男是其中一個受害者！」

栢天男表示於事前已確定大家是「身體健康」才拍攝，埋位前亦做足準備功夫：「進食香口珠那些是必需的，我也沒有這方面的經驗，需要導演指教如何去演，幸好已來過這個場景數次，感覺好似很熟悉，較易投入角色。」

傅穎指栢天男弄得她很痛。

兩位演員拍攝前不停試戲、度位，只需兩Take便收貨，可見眾人表現專業，Theresa笑指栢天男弄得她很痛：「他的鬚根真的是拮到我很痛，但大家都是專業，所以埋位後便不會去想其他事，只會想如何投入角色。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

沈卓盈承認上月泰國秘嫁富商男友　徐淑敏陪嫁「少婦聯盟」缺席姊妹團
13:42 2019/03/14
沈卓盈承認上月泰國秘嫁富商男友　徐淑敏陪嫁「少婦聯盟」缺席姊妹團
【靚媽Keep Fit】40歲胡杏兒生兩胎身材不走樣　首公開產後餐單靠2個方法保身材
17:29 2020/06/06
【靚媽Keep Fit】40歲胡杏兒生兩胎身材不走樣　首公開產後餐單靠2個方法保身材
【世紀破冰】鄧麗欣認跟傅穎Connected　Stephy爆Cookies一個原因再合體
12:20 2019/09/06
【世紀破冰】鄧麗欣認跟傅穎Connected　Stephy爆Cookies一個原因再合體
傅穎 栢天男 娛樂人物職業 電視劇 ViuTV 演員 娛樂機構

最高瀏覽

【宣布結婚】袁偉豪尼亞加拉大瀑布求婚 張寶兒戴三卡鑽戒say yes
22:14 2020/09/17
【宣布結婚】袁偉豪尼亞加拉大瀑布求婚 張寶兒戴三卡鑽戒say yes
【反黑路人甲劇透】第30集大結局劇情預告　細倫喪鐘決爭鬥芷珊中槍昏迷
09:31 2020/09/17
【反黑路人甲劇透】第30集大結局劇情預告　細倫喪鐘決爭鬥芷珊中槍昏迷
【生命鬥士】李明蔚抗癌8年身體漸弱　馬浚偉出錢出力開Live助籌醫藥費
13:05 2020/09/17
【生命鬥士】李明蔚抗癌8年身體漸弱　馬浚偉出錢出力開Live助籌醫藥費