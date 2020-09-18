【疫市招聘】$6000聘兼職夜間看護照顧媽媽遭抨擊刻薄　港男嘆收入減有自己家庭照顧

▲ 一名港男以「疫情半筍工」為招徠，招聘夜班看護照顧母親，可是遭網民抨擊他出手低，今日他再發帖回應。

新冠肺炎疫情下，不少人的生計大受影響，日前將軍澳一名男街坊以「疫情半筍工」為招徠，在網上發帖招聘夜班看護照顧母親。可是有街坊網民抨擊他出手低，並非是筍工，又有人質疑他不孝順及刻薄。該男街坊再度發帖澄清，網民明白家家有本難唸的經，明白他出於孝順，可是認為作為僱主卻不善待僱員。

招聘夜間看護陪伴母親

該男網民於周二（15日）在facebook群組「將軍澳街坊經濟圈」發帖，計劃招聘夜間看護陪伴母親，工作時間由半夜12時至早上6時，一星期需6天工作，工作性質包括扶母親去洗手間，服侍她喝水，如她睡不著則要陪佢她聊天，希望聘請到40至55歲女性，月薪為$5000至$6000，以現金出糧。以6千元及每月工作24天計，時薪約$42。

由於原帖手誤打錯了「12pm至6pm」，一度以為每天需工作18小時，遭網民大鬧。及後更正為6小時，網民指出依然屬低於市場價。

收入減能力有限非剝削

今日（18日），男網民在facebook群組「將軍澳主場」發帖回應，他指出「筍工」的意思，因家中本身聘有外傭，不想外傭沒得睡，故想再招聘多一個人一對一照顧母親。他之前提及母親平時行動需要別人幫助，入睡時會吃安眠藥，當中有一半時間可睡得著。當母親入睡後，事主表示看護可自由活動，如睇書、看手機、小睡休息等，工作完畢亦會安排外傭準備早餐。

他補充本身外傭沒有表示工作量多，工人姐姐沒有要求請多個人，只是見她間中要起身照顧媽媽，想減輕工作量，才想請多個人，反問這樣是否刻薄。

在疫情下我都是打工仔，收入大減，能力只有咁多，完全沒有剝削的意念。是否筍工不是以人工計，是以工作量來計，所以半筍工。兼職每天工作6小時，月入5000至6000很差嗎？

難分身照顧母親

男網民直言現實下不能兼顧照顧母親，日間有正職，放工回家照顧老婆仔女，如果凌晨去另外一間屋照顧媽媽，翌日又繼續工作，真的難以做到兼不用睡覺。

我有自己家庭要照顧，不能與媽媽同住，這樣就不孝順嗎？你又知我平時冇過去照顧我媽媽？

網民意見不一

網民對於男網民的回應意見不一，有部分體會到照顧者的辛勞，家家有本難念的經。留言指出︰「盡力係可負擔嘅範圍，避免將照顧責任俾老人院，避免老人家覺得被遺棄」、「大家都經歷緊疫情，我只係見到個孝順仔，加油」及「照顧好母親，唔好將負面情緒帶返屋企」

另一方面， 網民指出是發帖網民是態度出問題，不應用「筍工」字眼，指出明白他出於孝順，可是在職場上有刻薄之嫌。「大部分人都明白你處境，只係斟酌住你出嘅人工太低，搵人做係侮辱人，更遑論係筍工」及「孝順阿媽係啱，但護理行業每小時有80元」。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳