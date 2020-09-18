32歲救護員疑體能測試期間暈倒送院　情況仍然危殆

▲ 據了解，患者昨日在將軍澳消防及救護學院接受檢測考核。（資料圖片）

將軍澳消防及救護學院昨（17日）有救護員懷疑在體能測試期間暈倒，今早情況仍然危殆。警方在昨日下午5時許接報，一名男子32歲男子，在將軍澳百勝角消防及訓練學院訓練時昏迷，先送往將軍澳醫院，再送入聯合醫院。

政府新聞處表示，截至上午10時梁男情況仍然危殆。據了解患者駐守荃灣區，昨日到將軍澳百勝角消防及訓練學院參與周年體能測試，跑圈時陷入昏迷，其間同袍為他進行急救，再轉送將軍澳醫院。根據消防處的訓練，周年體能測試內容包括手力訓練如單雙槓、引體上升，亦有長跑考核等。

現時未知患者有沒有遺傳性的心血管疾病或心臟病史，至於在長跑期間有否戴口罩等，以及是否有中暑等情況，TOPick正向消防處了解。

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記者：伍瑋瑋