32歲救護員疑體能測試期間暈倒送院危殆　消防處：救護員體能測驗期間並沒有佩戴口罩

▲ 據了解，患者昨日在將軍澳消防及救護學院接受檢測考核。（資料圖片）

將軍澳消防及救護學院昨日（17日）一名救護員懷疑在體能測試期間暈倒，今早情況仍然危殆。警方在昨日下午5時許接報，一名男子32歲男子，在將軍澳百勝角消防及訓練學院訓練時昏迷，先送往將軍澳醫院，再轉入聯合醫院。截至今日（18日）上午10時，患者情況仍然危殆。

消防處指一名救護員於昨天（17日）下午約3時35分在消防及救護學院進行4,800米耐力跑體能測驗，並於下午4時完成該項測驗後身體不適，兩位體能訓練導師，其中一位為救護員，隨即與學院的救護教職員一同為該名救護員提供適切檢查及護理，然後於下午4時11分召喚救護車。

救護車約於下午4時20分到達學院，並於下午4時24分把該救護員送往將軍澳醫院作初步治理，及後再被轉送到基督教聯合醫院接受進一步治療。該名救護員在進行耐力跑體能測驗期間並沒有佩戴口罩。

至於患者有沒有遺傳性心血管疾病或心臟病史，處方剛沒有再補充。

另外消息指本港今日（18日）新增3宗新冠肺炎確診個案，包括一宗輸入個案及兩宗與早前相關的本地個案，詳情即看：【下一頁】

政府今日起放寬防疫措施，海洋公園今日重開，園方指初期入場人數設限，提出多項港人專享優惠，即看:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋