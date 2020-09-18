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【花灑藏菌】花灑頭藏菌比廁所更污糟　美國研究：濺入口鼻可致肺部感染【附清洗花灑頭方法】

食用安全 13:18 2020/09/18

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美國研究：未洗花灑頭藏菌，濺入口鼻可致肺部感染。

你有定期清潔花灑頭嗎？骯髒、長期不洗的花灑頭其實是細菌溫床！有美國研究指，當花灑頭向自己噴灑時，反而有機會讓細菌濺入口鼻，導致肺部感染。英國研究亦指出，未經過清潔的花灑頭隨時比廁所有更多細菌。

美國科羅拉多大學博爾德分校曾2018年於《mBio》期刊發表一項研究，表示研究過美國606個家庭的花灑頭和水樣本後，發現大部分在花灑頭所藏的細菌都是分枝桿菌。如一開花灑就對準自己，或在沐浴時吸入霧化的分枝桿菌，都有機會導致免疫力低人士肺部非結核分枝桿菌感染，病徵包括乏力、持續咳嗽、呼吸短促等。

研究又相信，分枝桿菌含量與水含氯消毒劑有關。由於分枝桿菌對氯的抵抗力比其他細菌強，所以當氯濃度太高把其他細菌殺死時，反而讓分枝桿菌變得「強勢」。

另外，研究又發現花灑的材質會影響含菌量。塑料花灑頭的分枝桿菌含量，比金屬花濾頭或金屬及塑料混合製成的花灑頭，平均低2倍。相信是因為塑料材質可支持其他細菌的增長，從而壓制分枝桿菌增長。

正確清潔花灑頭

既然花灑頭可藏有細菌，自然應該勤清潔。著名衛浴品牌American Standard就教大家正確清潔花灑頭：

準備用品：

  • 可密封大膠袋
  • 橡筋
  • 白醋
  • 舊牙刷

步驟：

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責任編輯：羅嘉欣

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