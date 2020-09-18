【跑步比賽】Snoopy70歲生日「Snoopy Run」主題跑11月舉行 9月21日起Klook獨家報名$380起送$700選手包【內附預訂連結】
今年原來是美國可愛卡通Snoopy70大壽，為慶祝Snoopy生日，將會於11月8日舉行香港首個官方活動「 Snoopy Run Hong Kong 2020」。比賽門票會於9月21日（星期一）起於Klook獨家發售，成功在當日報名更可獲限量版70週年慶典毛毛Snoopy吊飾。
早鳥報名時段於9月21日早上10時至晚上12時，比賽特設有Fun Run 的2 km個人及隊制「朋友組」，4 km個人及「朋友組」，以及1km
的「寵物跑」。而這次跑步比賽受惠機構是愛護動物協會，以提升大眾關注動物的福祉，活動更首設虛擬跑後備方案，就算受疫情影響，也可繼續參與比賽，詳情再待公布。
選手包方面，是以純黑色及燙銀設計的經典Snoopy漫畫禮盒，包括有印上多格迷彩Snoopy漫畫的限定跑手Tee及毛巾、Snoopy造型摺疊
杯、限定斜揹袋及專用號碼布，總值$700。而所有完成「Snoopy Run Hong Kong 2020」跑手，均可獲復古紀念版銀獎牌。
而個人組2km及4km賽事就特設限量版1,000套的Premium Set（$680），除可獲基本選手包外，另可獲限定版1米軟綿綿攬枕，設計貫徹Snoopy黑白經典風，Snoopy迷不容錯過。
報名費（有行李寄存服務）
|組別
|賽事
|價錢
|備註
|個人組
|2km
|$380
|5歲或以上、12歲以下須由成人陪同
|4km
|$380
|12歲或以上
|個人組（Premium Set）
|2km
|$680
|5歲或以上
|4km
|$680
|12歲或以上
|朋友組
|2km
|$720（2人）
|5歲或以上；其後加人每位$350、最多加4位
|4km
|$720（2人）
|12歲或以上；其後加人每位$350、最多加4位
|寵物組
|1km
|$480
|12歲或以上、1人1狗，可最多加1位跑手$350；另送限定寵物飲水器
Snoopy Run Hong Kong 2020
活動日期︰11月8日
時間︰8:30am-4:30pm
地點︰稍後公布
官方網址︰www.knighthoodevent.com/snoopyrunhk2020
預訂網址
記者︰黃依情