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【跑步比賽】Snoopy70歲生日「Snoopy Run」主題跑11月舉行　9月21日起Klook獨家報名$380起送$700選手包【內附預訂連結】

休閒 13:06 2020/09/18

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

Snoopy今年70大壽，將於11月8日在香港舉行「Snoopy Run Hong Kong 」，9月21日Klook 獨家優先預購。（官網圖片）

今年原來是美國可愛卡通Snoopy70大壽，為慶祝Snoopy生日，將會於11月8日舉行香港首個官方活動「 Snoopy Run Hong Kong 2020」。比賽門票會於9月21日（星期一）起於Klook獨家發售，成功在當日報名更可獲限量版70週年慶典毛毛Snoopy吊飾。

Snoopy Run上年亦有舉行，今年受疫情影響更設有虛擬跑後備方案。（官網fb圖片）

早鳥報名時段於9月21日早上10時至晚上12時，比賽特設有Fun Run 的2 km個人及隊制「朋友組」，4 km個人及「朋友組」，以及1km
的「寵物跑」。而這次跑步比賽受惠機構是愛護動物協會，以提升大眾關注動物的福祉，活動更首設虛擬跑後備方案，就算受疫情影響，也可繼續參與比賽，詳情再待公布。

選手包以純黑及燙銀色設計，展現岀經典 Snoopy漫畫，總值$700。（官網圖片）

選手包方面，是以純黑色及燙銀設計的經典Snoopy漫畫禮盒，包括有印上多格迷彩Snoopy漫畫的限定跑手Tee及毛巾、Snoopy造型摺疊
杯、限定斜揹袋及專用號碼布，總值$700。而所有完成「Snoopy Run Hong Kong 2020」跑手，均可獲復古紀念版銀獎牌。

而個人組2km及4km賽事就特設限量版1,000套的Premium Set（$680），除可獲基本選手包外，另可獲限定版1米軟綿綿攬枕，設計貫徹Snoopy黑白經典風，Snoopy迷不容錯過。

個人組特設限量版 Premium Set，可獲贈限定版1米Snoopy攬枕。（官方圖片）

報名費（有行李寄存服務）

組別 賽事 價錢 備註
個人組 2km $380 5歲或以上、12歲以下須由成人陪同
  4km $380 12歲或以上
個人組（Premium Set） 2km $680 5歲或以上
  4km $680 12歲或以上
朋友組 2km $720（2人） 5歲或以上；其後加人每位$350、最多加4位
  4km $720（2人） 12歲或以上；其後加人每位$350、最多加4位
寵物組 1km $480 12歲或以上、1人1狗，可最多加1位跑手$350；另送限定寵物飲水器

Snoopy Run Hong Kong 2020
活動日期︰11月8日
時間︰8:30am-4:30pm
地點︰稍後公布
官方網址︰www.knighthoodevent.com/snoopyrunhk2020
預訂網址

記者︰黃依情

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