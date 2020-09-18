【星二代教育】周杰倫崇尚美式教育拒填鴨制度　子女讀台貴族幼稚園年學費18.6萬

▲ 周杰倫為子女選擇台北貴族幼稚園，年學費18.6萬港幣。

台灣樂壇天王周杰倫及昆凌於2015年結婚，婚後誕下一子一女，身價高達50億台幣（逾13億港元）的他懂得享受生活，以名車出入、住大屋，而對於子女的教育亦嚴選貴價學校，希望子女「贏在起跑線」。據悉周杰倫打算讓5歲女兒小周周 Hathaway及兒子Romeo入讀台北美式貴族幼稚園，學校每年學費約70萬台幣（約18.6萬港幣）。

綜合台灣媒體報道，周杰倫與昆凌為安排子女們的教育，查詢多間國際學校，最終選擇一間位於台北林口區、以菁英教育為主的國際貴族學校，讓孩子盡早接受國際學校教育。

為子女選讀美式國際學校

據悉，周杰倫夫婦所選擇的國際貴族學校歷史悠久，屬基督教校，陶喆也是該校的校友。有關美式國際學校是一條龍式提供幼稚園至高中的學習課程，學生不僅可接受嚴謹的美式學術課程，校方也著注重個人品格與社會技能的發展。

據了解，該校以小班教學，一班學生幾乎不超過10人，每位學生一年學費近70萬台幣（約18.6萬港幣），周杰倫的子女一年學費共140萬台幣（約37.2萬）。

昆凌是嚴母 周杰倫著重身教言教

雖然對於孩子選讀國際學校有共識，惟二人對教育子女方面持有不同想法，昆凌之前接受傳媒時曾指，她剛生育後照顧女兒時，採取嚴厲的「虎媽教育」，只給女兒吃「無鹽無油無調味料」的食物，直到有天看見與女兒同齡的女孩開心吃薯條，才慢慢嘗試放寬對女兒的管教。

然而，周杰倫卻認為應以身教言教為主。昆凌曾分享，女兒小周周在飛機上鬧情緒，他向女兒承諾，「乖乖會請空姐給雪糕」。後來小周周睡著後，杰倫亦堅持待女兒醒來後給她吃雪糕，「我說到做到。」可見二人在教育子女上有兩種看法。

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責任編輯︰王明芳