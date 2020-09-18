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王梓軒開網店邀歌迷合作出產品　疫情留美不忘自我增值學戲劇

娛樂 13:38 2020/09/18

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王梓軒與品牌合作開網店。

因受新冠肺炎疫情影響而在美國避疫的歌手王梓軒，一邊籌備雙黑膠唱片，一邊有了開網店的念頭。網店除出售梓軒的唱片外，更會有他為粉絲設計的口罩夾。

王梓軒透露將與香港品牌Playful Socks合作，推出一系列由粉絲設計的創意襪仔:「我現在招募歌迷投稿，邀請他們以我的歌找靈感創作，再由我與Playful Socks選出最優秀的款式印製。」

王梓軒與品牌合作開網店。

王梓軒又指網店將推出自家品牌「YRMS - Your Rhythm My Soul」，中文是「你的節奏 我的靈魂」:「這是我出道以來的左右銘，意思是靈感來自大家共鳴，你們腦海中的一個節奏，會變成我靈魂的一團火，既可以highlight歌迷的創意，又可以鼓勵我喜愛的香港品牌，讓更多人認識他們的作品。」

王梓軒最初到美國時，本想約製作人斟洽當地的電視劇及電影項目，可惜遇到疫情，曾一度陷入迷惘：「這大半年，我突破了地域疆界，與美國⻄岸、東岸、新加坡、內地及香港的朋友利用視像傾劇本，甚至做音樂，令我深深感受到，好的作品原來都是在痛苦及逆境當中創造出來。」 

王梓軒出黑膠唱片。

此外，他亦利用空餘時間學戲劇：「我在LA找到一位專為奧斯卡級演員指導的戲劇老師，學戲劇演出及聲音運用，初時以為網上教學會難一點，但原來對住個框做戲，令自己學識運用鏡頭的技巧是意外收穫。」

撰文 : TOPick 柴犬出動

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