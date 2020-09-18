【新冠肺炎】衞生署及創新科技局研發追蹤密切接觸者平台　冀加快調查工作

▲ 食物及衞生局局陳肇始指，當局與創新科技局將開發一個專為密切接觸者而設的追蹤平台。（曾耀輝攝）

政府今日起（18日）放寬防疫措施，包括浴室、卡拉ok場所可重開，食肆堂食可延長至午夜等。食物及衞生局長局長陳肇始，衞生署署長陳漢儀及醫院管理局行政總裁高拔陞中午會見傳媒，政府公布6大方面的防控措施，包括跨境管制、化驗檢測服務、檢疫設施、開發追蹤技術、社交距離措施的限制以及採購疫苗等。

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陳肇始表示，當局正檢視第三波疫情的工作，並密鑼緊鼓應對第四波的疫情，故設施、人手以及科技方面，均會有效率提升。由於追蹤緊密接觸者的工作是防止病毒傳播的重要一環，當局與創新科技局開發一個專為密切接觸者而設的追蹤平台，電子方式收集密切接觸者的追蹤，對他們進行檢測檢疫及醫學範疇。

陳漢儀則指出，該平台是為了整合衞生署或醫管局的資料，希望平台可加快調查工作。她舉例指，部分化驗報告所留下的電話是辦公室的電話，故未能即時找到病人或診所的醫生，而有關計劃與當局早前指會設計的追蹤緊密接觸者的手機應用程式不一樣。

她提到，當局在追蹤緊密接觸者的困難，包括要詢問病人在潛伏期到過何處，見過什麼人等，呼籲病人有輕微病徵都應要求醫或領取口水樣本。

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記者：郭詩詩