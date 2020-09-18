【新冠肺炎】政府擬讓內地港人到港大深圳醫院覆診　病人需主動提出申請病歷

▲ 政府日前建議委託港大深圳醫院，為長期居於廣東省的醫管局專科或普通科門診病人提供跟進診症服務。（曾耀輝攝）

政府日前建議委託港大深圳醫院，為長期居於廣東省的醫管局專科或普通科門診病人提供跟進診症服務，以便他們在強制檢疫措施影響下，毋須回港亦可得到診治，料有2.8萬名患者可受惠。

食物及衞生局局長陳肇始表示，早前已實施向居於廣東的受影響香港居民送遞處方藥物的特別計劃，但有關情況並不理想，故提供另一個選擇讓醫管局病人在港大深圳醫院覆診，有需要了解病人的病歷，強調屬自願性質，會在病人同意下才會作出診症和治療。

醫院管理局行政總裁高拔陞則指，覆診時病歷是十分重要，初步構思病人主動提出申請自己的病歷，局方會透過醫健通平台將病人相關資料下載至檔案，再交給病人。

他又指，有關細節仍有待與醫健通辦公室、食衞局和港大深圳醫院商討，強調不存在電子系統互通，因病人紀錄會被下載至檔案才會交給病人。

高拔陞又指，有關覆診模式與香港相若，但由於內地相關法規與香港有少許分別，仍要就收費等細節與內地研究，而覆診次數會按病人需要而定，取藥次數則未必能百分百一樣，強調大原則病人所得服務和收費大致相若。

政府指由於疫情持續，現階段的社交距離措施，未可以大幅度放寬如6月時的情況，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙