【海洋公園重開】港媽生日一家4口入園遊玩慶祝    年輕人盼保留過山車機動遊戲

▲ 周小姐帶同女兒入園看動物。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情緩和，海洋公園今日（18日）重開，市民須經官網預約入場，初期入場人數暫限於整體容納量3成，亦實施一系列防疫措施。有港媽今日一家4口入園慶祝生日，希望在復課前帶子女「放鬆」一下；亦有年輕人趁放假購票入園遊玩，盼園方保留機動遊戲。

【海洋公園重開】海洋公園入場人數設限未有現場表演 未來兩星期的周末及公眾假期已滿額【多圖】

海洋公園今日10時正式重新開放，成功預約入園遊玩的都不乏一家大小，男女老幼都有，大部分有關放的遊樂設施都不用排隊便可「即入即玩」。今日生日的港媽余小姐表示，適逢可享有生日免費入園優惠，故與丈夫及兩名女兒一同入園遊玩慶祝，心情感到開心、刺激。她指，園內人數不多，遊樂設施不用排隊，感到方便，又認為公園可讓市民保持童心：

一家大細一齊去邊度都開心，疫情期間悶咗咁耐，小朋友需要一個空間、無咁緊張地玩，返學前放鬆下。

另一名周小姐亦帶同女兒到場，希望支持公園，並笑言小朋友非常掛念園內的動物：

小朋友好掛住啲動物同劇場，成日「wewawewewa」到我都好想快啲有佢嚟，睇新聞知道重開後都即刻預約入場。

她形容，女兒10個月大時已有到園，過往亦有多次入園，每個成長階段對動物及遊戲的體驗都不同，二人入園前亦有準備好防疫裝備、包括戴口罩、配備搓手液等，不太擔心風險。

對於公園將推園內行山、做瑜伽、冥想、露營等體驗， 周小姐認為想法不錯，可吸引不同人士，個人對公園未來發展要求不大：

對小朋友來說，看到好多小動物或者跟朋友一起玩樂，有個好地方已經得。

一家三口入園、港媽徐小姐指，對上一次到公園已是半年前，今次再臨心情十分興奮：

今次對公園防疫措施都很有信心，園方有消毒液贈予遊客，自己也有帶上膠手套避免接觸到細菌。

徐小姐說，今早才經公園官網系統預約入園，形容流程暢順。對於公園將新推多項園內「森度遊」項目，她就指未有細心了解詳情，但認為有更多設施可以讓小朋友玩是好事，也可以趁機吸引更多人流。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

與友人同行的蔡小姐今日趁放假專程購票預約入園遊玩，玩機動遊戲及看動物為主，形容疫情期間很多地方都不能去，只有上班。惟她認為，今日入園遊玩者不算多，氣氛麻麻：

（玩機動遊戲時）想嗌都唔敢嗌。

蔡小姐稱，個人愛玩機動遊戲，盼公園保留，尤其過出車。

受新冠肺炎疫情影響，海洋公園先後兩度關園，今年1月26起因疫情嚴峻已休業逾5個月，於6月13日重開，但恢復營運約1個月後，因本港出現第三波疫情而於7月15日再次閉園，今日恢復營運。

另外海洋公園今日重開，園方指初期入場人數設限，提出多項港人專享優惠，即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩、郭家穎