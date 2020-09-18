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【侏儒媽媽】先天150處骨折懷孕恐粉身碎骨　86cm侏儒媽2度流產冒死誕健康兒子

育兒經 14:14 2020/09/18

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美國一名侏儒女為當媽媽，冒著粉身碎骨之危懷孕，幸最後順利誕下健康兒子。

「生仔搵命搏」，女人為立志當媽，冒死都願意。美國一名侏儒媽媽先天有150處骨折，但她渴望為高大健康的丈夫孕育下一代，當時醫生已警告她懷孕風險極高，有機會粉身碎骨，她仍堅持冒險懷孕當媽。最後她獲幸運之神眷顧成功誕下兒子，身體也沒有嚴重後遺症，且孩子一切正常。

據英國《每日郵報》報道，31歲來自美國愛達荷州的Trisha Taylor，天生患有「骨質形成不全症」（Osteogenesis Imperfecta，簡稱「OI」）或稱脆骨病（Brittle Bone Disease），全身有150處骨折，導致她有發育問題成為侏儒，且有關節痛、牙齒形成及聽力問題。

Trisha與Michael不理世俗眼光結婚。（Trisha Taylor IG圖片）

打噴嚏咳嗽都會骨折

現時身高僅2呎10（約86cm）的Trisha，自2歲半起便坐輪椅生活，家人形容她像玻璃一樣，簡單一個噴嚏、咳嗽都有機會骨折，故她幾乎每個月都會骨折一次。還有她呼吸都要承受很大壓力，需每日24小時連接氧氣機協助呼吸。

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與6呎1丈夫譜「長短腳之戀」

性格樂觀積極的她，早已習慣歧視眼光和欺凌行為。直至2007年，她讀大學第一年便遇上現任丈夫Michael，兩人住在同一學生宿舍而譜出「長短腳之戀」，「他是我第一個認真交往的男朋友。」她曾與其他男士約會，但對方總是介意她的身體狀況。

Michael身高6呎1（約185cm），與Trisha相距太大，外人總是好奇二人的性生活，Trisha明言沒興趣回答相關問題，並不在乎別人的想法，總之二人的感情生活如其他情侶一樣甜蜜，相互扶持。

Trisha餵奶不假手於人。（Trisha Taylor IG圖片）

醫生一度反對︰恐粉身碎骨

兩人於2011年結婚，3年後Trisha渴望懷孕做媽媽，卻遭醫生反對，並指出Trisha病情算是相當嚴重，單是日常生活已容易骨折，一旦懷孕，胎兒恐會壓迫身體骨骼和器官，還有產道出血和胎盤早期剝離引起的出血等。

恐怕孩子還沒順利生產，妳可能已全身粉碎性骨折，有很大的生命危險。

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2度流產不放棄

可是Trisha立志當媽，揚言沒人能夠說服她，包括其丈夫。2014年兩夫妻開始努力造人，不久Trisha便成功懷孕，可是僅3星期後便流產。11個月後她再度懷孕，但於12周再度流產。

至2016年她第三次懷孕後，醫生密切監察她的懷孕情況，今次終於順利陀B，懷孕32周剖腹誕下正常健康的兒子，沒有遺傳OI。

兒子Maven現年4歲大，2歲時已經長得比媽媽高，丈夫享受「左擁右抱」的生活，Trisha亦親力親為教導兒子。縱使外人總是不相信Maven是她的親生兒子，但她並不介懷。

我總是很自豪地說，兒子是從我肚內長大的。

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責任編輯︰林綺玲

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