【食用安全】港媽洗西洋菜驚見多隻鼻涕蟲　曾有少年食蛞蝓後感染寄生蟲四肢癱瘓

▲ 一名港媽近日洗西洋菜時發現多條鼻涕蟲，大感嚇人。

食安問題人人關心，一名港媽近日在網上求助，清洗西洋菜時發現多條不明蟲子，大感嚇人。有本地農場負責人受訪稱，不明昆蟲其實是蛞蝓（俗稱鼻涕蟲）。過往澳洲曾有一名19歲少年吞食蛞蝓致寄生蟲入腦，四肢癱瘓後因併發症離世。TOPick整合了西洋菜從選購、儲存到烹調方式，不妨參考。

一名網民近日在Facebook群組「今晚煮乜好」發帖，在清洗西洋菜時見到多條不明蟲子，引發網上討論。有網民指出蟲子是水蛭，要用鹽水浸洗，也有人認為是俗稱「鼻涕蟲」的蛞蝓。

歐羅有機農場負責人黃如榮受訪指，相中蟲子是蛞蝓，慣在潮濕陰涼地方生活。因西洋菜在濕地種植，較適合蛞蝓棲息。牠通常流連在菜的底部蠶食菜葉，有時收割會不小心一併割下，再帶入市場，因此市民洗菜時偶爾會發現有蛞蝓。

曾有少年食後感染寄生蟲四肢癱瘓

過往澳洲一名19歲少年Sam Ballard曾在玩遊戲時吞下蛞蝓，其後身體不適送院，並被檢查出血液中有非洲大蝸牛、蛞蝓體內的寄生蟲「廣東住血線蟲（Rat Lungworm）」，導致他患上嗜酸性腦膜炎（eosinophilic meningo-encephalitis）。少年之後昏迷了420天，甦醒後四肢癱瘓，並在2018年因併發症離世。

而台灣奇美醫院加護病房醫生陳志金亦曾表示，不只是生吃蛞蝓、蝸牛，就連牠們爬過的蔬菜，都可能有傳染風險。

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究竟清洗和烹調西洋菜有何技巧？TOPick整合了專家意見，以及香港餐務管理協會「香港中小企常用食物規格資料庫」資料，歸納出貼士如下：

選購方法

宜選莖短而挺直，葉片呈深綠色，葉片而濃密，梗短的品種。莖部太長者，近根部地方往往較老。

儲存方法

可用半濕衛生紙張包裹放在雪櫃的蔬果室內；也可插在裝有水的杯子中短暫保存，但必須盡早食用，以免變質。

清洗技巧

黃如榮表示，在清洗西洋菜的過程中先放一煲水，待一會蛞蝓就會爬開。在浸菜過程中，如果想效果更佳，可加入少許鹽。他強調，浸菜時間不能太短，最少起碼要浸10多分鐘。

烹調方式

如果真的清洗不了西洋菜，可選擇用烚、焯的方式烹煮，蛞蝓就會浮面，可以撈走。

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記者：陳昊淋