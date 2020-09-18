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同性伴侶海外婚姻不獲承認　岑子杰司法覆核敗訴

社會 13:54 2020/09/18

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岑子杰今到高等法院領取判詞，他表示與律師商議後才決定會否上訴。（楊詠渝攝）

彩虹行動成員、沙田區議員岑子杰，於2018年就爭取本港政府承認同性伴侶於海外的婚姻而入稟提出司法覆核，法官今（18日）頒下判詞裁定岑敗訴，並指根據終審法院案例同性伴侶無法符合婚姻定義，故無法與海外異性已婚伴侶作類比，申請人只可就其性傾向面對的差別待遇提出平權的挑戰，但結果需視乎個別情況。

岑子杰今到庭領取判詞後認為裁決荒謬，「即係你逐舊叉燒買，佢就賣俾你，但你想成條買就唔得」，岑又指需與律師團隊商議後才決定是否提出上訴。

法官於判詞指出，岑主要挑戰的是根據本港法律，不承認海外同性婚姻的決定是違反《基本法》25條及《香港人權法》22條中，有關法律面前人人平等的保障，但法官認為有關說法於法理上站不住腳。

法官解釋，根據案例，由於香港的婚姻法例並不容許同性婚姻，而無論是《基本法》或《香港人權法》，均沒有保障同性伴侶在港結婚的權利，因此岑的海外同性婚姻並不能被視為香港法律底下的有效婚姻。另外，終院在QT一案中亦提到，「婚姻」的身份並不適用於同性伴侶之上。

本案中，岑以海外異性婚姻作為類比，但兩類人是否可作類比，需視乎個別情況，不能一概而論。例如只有已婚的人才可享有離婚的權利，上述差別待遇就不是基於同性或異性婚姻，因此同性或異性伴侶在上述情況就不能類比。

法官因此認為，申請人有權就其性傾向面對的個別差別待遇提出平權挑戰，而每項挑戰均需視乎個別情況而定，同性或異性伴侶未必能作類比，因此法庭難以頒下一般性的裁決。法官亦坦言，政府現時有不少政策在面對有關性傾向歧視的挑戰時，均可能不堪一擊，但本案申請人要求將海外的異性及同性一刀切平權，則野心太大。法官因此裁定岑一方敗訴，並需支付訟費。

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記者：楊詠渝

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