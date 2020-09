【林曉峰離婚】康子妮僅1個月成保險界Top Sales　婚變後繼續自強事業瓣數多

▲ 回復單身的康子妮被指於一個月內成為了保險公司的Top Sales。

林曉峰與康子妮上周被爆離婚,結束18年婚姻。雖然二人沒有提及離婚原因,但就有指林曉峰不滿康子妮投放太多時間經營事業,不過二人都是和平分開,仍是一對兒子的好爸媽。

回復單身的康子妮被發現投身保險界,更於短短1個月內成為公司的Top Sales,成績驕人!事實康子妮近年成為事業型女性,除創業開店外,也擔當和音歌手、美容師及輔導員等,幹勁十足。

【林曉峰離婚】被指不慣康子妮再工作而屢起衝突 阿Lo疑脾氣大成離婚導火線

▲ 康子妮被指是保險界Top Sales。(康子妮IG圖片)

康子妮自強不息

離婚後的康子妮未有過份沉溺傷感,反而更積極發展事業。她早前在個人IG分享正能量金句:「Challenges are what makes life interesting...and overcoming them is what makes life meaningful.(挑戰令生活更有趣,而戰勝挑戰更令人生倍添意義。)」

而康子妮的自我介紹亦寫上「RISK & WEALTH MANAGEMENT MANAGER」。今日(9月18日)就有報道指她加入保險業,並在短短1個月內榮登公司的「Top Case Producer」,非常厲害!

【林曉峰離婚】康子妮開Live首親證離婚 飲泣唱《花千樹》寄意:傷了幾百個心

▲ 康子妮是和音歌手。(康子妮IG圖片)

康子妮多才多藝

康子妮於2002年與林曉峰結婚,雖然一直醉心音樂,但婚後為照顧家庭及兩名兒子淡出幕前留家當主婦。直至近年兩名兒子初長成,她才重投社會工作,主要從事音樂工作,更是鄭伊健及容祖兒的御用和音。

充滿音樂天份的康子妮畢業於多倫多大學音樂系,而且早已考獲鋼琴演奏級。入行前曾在西崎崇子開辦的音樂學校任音樂及鋼琴老師,音樂造詣非常高。

她婚後留家當的主婦十多年亦未有放棄音樂夢,自學不同的樂器。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

後來康子妮重回工作崗位上,憑實力令演出機會日漸增多,可是有指離婚亦正因為她工作而導致投放在家庭的時間減少,令林曉峰有微言,再加上疫情影響,林曉峰很多工作被取消,二人多了時間留家令問題增加,最終離婚收場。

被爆離婚後,林曉峰在IG寫文感激康子妮多年來的付出:「我希望結婚、生小朋友、成立自己的家庭,是康子妮幫我完成我的夢想,是她成全了我。」之後又祝福對方安好。

康子妮日前亦有在網上做直播,當談及離婚一事時更忍不住爆喊,令粉絲非常心痛。不過為了一對兒子,她與林曉峰仍有聯繫,並在本月11日晚貼出為大仔林寶慶生的舊照,寫道:「有些東西永遠不變。」