【幼兒教育】閱讀打好英語詞彙語音基礎　幼兒在家有效學習三大方法

▲ 筆者期望藉此為家長提供一些小貼士，協助孩子在家仍能保持良好的學習狀態。（iStock圖片）

過去大半年長時間停課，孩子的學習時數，或是自律和自理能力的訓練都相對減少，加上在家「誘惑」多，孩子較難專注學習，學習成效或多或少有所影響。疫情持續，孩子雖可在新學年分批復課，但相信短期內仍有需要遙距上課，家長怎樣才能更適當支援孩子，補足在家學習的不足？

相信經過多個月的「訓練」，家長們已習慣肩負起老師部分責任，借助學校和坊間不同教學資源幫助孩子學習。然而，家長終究不是老師，加上以上提及的各項原因，孩子學習必然受限，筆者期望藉此為家長提供一些小貼士，協助孩子在家仍能保持良好的學習狀態。

揀選合適圖書 培養閱讀習慣

疫情期間，孩子留在家中的時間多了，家長可著力為孩子創設更多閱讀機會。透過閱讀英文故事書，孩子能在有意義的語境下接觸不同的英語詞彙，輕鬆建立英語和語音 (Phonics) 學習基礎，為將來的閱讀和寫作做好準備，這尤對由幼稚園高班升上小學的孩子更為重要。因為對這班孩子來說，小一的英文課程猶如一個「大躍進」，孩子不僅需閱讀大段英文篇章，更要解題、作答和默書。家長宜把握機會，多跟孩子閱讀適合其能力和興趣的英文圖書，培養他們對英語的興趣，也讓他們認識更多字詞和句式。

利用「點讀筆」 訓練聽說能力

於幼兒階段學英語，首先發展的是聽、說能力。而在停課期間，孩子跟老師說英語的機會驟減，家長可換個方式，讓孩子多聽多說。例如可揀選有點讀功能的故事書，和孩子一同聆聽正宗的英語發音，培養孩子聆聽的能力。坊間有部分點讀筆更有錄音功能，讓孩子錄下自己的發音，以有趣好玩的方式鼓勵他們多講英文。孩子不僅能鞏固所學，亦能促進親子關係。

適時報讀英語課程 打好基礎

除了在家自學，家長亦可考慮讓孩子報讀合適的語音（Phonics）課程，打好英語基礎。現坊間有語音課程採用了較簡易掌握的教學法，三歲孩子也適合報讀。具系統的課程編排能提升幼兒的音韻覺識能力，讓幼兒學習拼合（blending）和分拆（segmenting）語音等技巧，對日後閱讀和寫作英語起關鍵作用。

以「首尾音拼合法」為例，此方法採用首音（onset）加尾韻（rhyme）方法拼讀字詞，避免了一般原音拼合法中元音多變的問題，讓幼兒能快速掌握拼音規則和技巧，當孩子認識了尾韻 /-an/後，亦能以字母首音輕鬆拼讀出如man、can、van和pan等字詞，學習速度更快，成效更高，為孩子建立學習信心。在疫情肆虐下，不少課程都轉為網上授課，家長更可以嘗試與孩子一起上課，更清楚學習內容後，可在課堂以外跟孩子溫習所學。

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