【減肥大作戰】攝取過量飽和脂肪恐增心臟病風險　營養師教從食物標籤揀花生醬

▲ 花生醬暗藏高脂陷阱，營養師教睇食物標籤避致肥危機。

花生醬多士是相當普遍的早餐，但原來揀選花生醬也有學問，攝取過量飽和脂肪更會增加壞膽固醇及心臟病風險！英國註冊營養師Stephanie最近就在Facebook專頁「註冊營養師Stephanie • 營媽生活誌」分享揀花生醬的貼士，全文如下：

相信大家早餐好多時食麵包會都搽花生醬或者果醬，我自己就好中意花生醬同香蕉呢個配搭，果仁其實含有健康脂肪酸同蛋白質，減肥期間其實適量食用都可以㗎，但原來唔識揀花生醬分分鐘中伏！

大家如果屋企有花生醬不妨望吓個成份表有冇寫住完全氫化植物油（fully hydrogenated oil）原來食物生產商係花生醬嘅加工過程會加入植物油並將植物油氫化，使保質期加長同令到油份固化，令花生醬裏面嘅油唔會同果仁分開，提升口感同容易搽。

但原來完全氫化植物油就等於飽和脂肪！雖然冇部份氫化植物油（partially hydrogenated oil）咁差（反式脂肪嘅來源！遲啲有機會再探討），但攝取過量飽和脂肪都會增加壞膽固醇同心臟病嘅風險架！而圖中呢款花生醬嘅飽和脂肪就比另一款天然花生醬高2.5倍！

相反，天然嘅果仁醬裏面嘅植物油由於冇被氫化，所以一打開蓋你會見到有層油浮係果仁上面，只要搽麵包之前將佢攪勻就可以啦。當你望一望成份表，天然嘅果仁醬成份簡單，主要係果仁同鹽，並無額外添加油份。

而且由於果仁嘅比例比較多，蛋白質同埋纖維都會比較豐富。營媽都試過幾款天然花生醬，有啲真係比較寡同淡味，我就鍾意食呢款天然花生醬，裏面除咗有花生仲有亞麻籽同杏仁，健康得嚟又好味！最近仲要喺百佳見到有特價，平過好多天然果仁醬！性價比高、值得推介！

不過如果需要控制體重，即使係天然果仁醬都要注意食量份量呀！（健康油脂都係油份！）建議每次食用唔好多過一湯匙，咁就食得健康又放心啦！

文章獲英國註冊營養師Stephanie授權轉載

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責任編輯：陳昊淋