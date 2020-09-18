【復課交通】中小學幼稚園下周三起分階段復課　專營巴士恢復51條校區路線服務

▲ （經濟日報資料圖片）

運輸署今日（18日）表示，因應中小學及幼稚園將於9月23日及29日分階段恢復面授課堂，已提醒各主要公共運輸服務營辦商提供充足的服務，以應付乘客需求。

專營巴士公司由9月23日起會恢復51條服務學校區的特別路線和班次，亦會加強服務行經學校區的路線。港鐵公司亦會於9月23日起加強鐵路（包括重鐵及輕鐵）服務，以及恢復所有行走屯門及元朗區的港鐵接駁巴士路線的班次，以應付乘客需求。

運輸署緊急事故交通協調中心會密切監察交通及公共運輸服務情況，亦會與各主要公共運輸服務營辦商及有關政府部門保持密切聯繫，在有需要時安排加強公共運輸服務。

專營巴士51條服務學校區特別路線及班次：

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運輸署提醒學生，尤其是本學期起就讀新校的學生，應預先了解他們要乘搭的交通工具路線，並在恢復面授課堂首日預留充裕的乘車時間。住在離島區或就讀離島區學校的學生應事先了解清楚要乘搭的渡輪航線的班次、船種及航程時間。同時，學生在上學時要注意道路安全。

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記者：伍瑋瑋