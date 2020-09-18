【新冠肺炎】新增2宗本地及1宗輸入確診病例　旺角創興廣場盈館一名確診員工家人染疫

▲ 旺角創興廣場盈館一名確診員工家人染疫。（陳永康攝）

本港疫情似有緩和，衞生署衞生防護中心今日（18日）下午公布，截至9月18日零時零分，中心正調查3宗新增確診個案，包括2宗本地確診個案及一宗輸入個案。

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新增個案當中，一名24歲女患者是昨日不明源頭個案的家人，其家人在旺角創興廣場盈館工作，患者居於旺角砵蘭街300號，另一名55歲女患者居於油塘油塘邨美塘樓，是早前確診個案的家人，本港今日沒有不明源頭感染。另一宗輸入個案曾於潛伏期身處英國，在9月5日抵港，51歲女患者居於大埔船灣詹屋村。

至今本港個案累計4,997宗（包括4,996宗確診個案和一宗疑似個案），衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋