社工陳虹秀涉暴動　警員指陳使用擴音器要求警方克制

▲ 社工陳虹秀等共8名男女8.31反修例遊行完結後被捕。（經濟日報資料圖片）

去年8.31反修例遊行完結後，社工陳虹秀等共8名男女於灣仔一帶被捕，各人否認暴動罪，案件今（18日）於區域法院續審。拘捕陳虹秀的速龍小隊警員供稱，當晚在馬師道與軒尼詩道交界認出陳，陳用擴音器要求警方克制，給予時間市民離開。警員指陳較早前亦在分域街作相同行為，有理由相信陳參與非法集結，遂作出拘捕。辯方盤問時，問陳在分域街時是否身處行人路。警員不同意，後改稱不肯定。

8名被告為余德穎（23歲；經營時裝生意）、賴姵岐（22歲；小學教學助理）、鍾嘉能（26歲；電腦程式員）、龔梓舜（22歲；廚師）、陳虹秀（42歲；社工）、簡家康（18歲；無業）、莫嘉晴（23歲；社工）及梁雁彬（24歲；無報稱職業），均否認暴動罪。龔另否認在公眾地方管有攻擊性武器。

控罪指，各被告於2019年8月31日在灣仔軒尼詩道至盧押道一帶，連其他不知人士參與暴動。

速龍小隊警員林上嵐供稱，去年8月31日晚上，他在馬師道與軒尼詩道交界認出被告陳虹秀，陳當時正用擴音器講話，陳當時要求警方克制，給予時間市民離開及不要開槍，而陳較早前亦於分域街作出同樣行為。林指他當時有理由相信陳參與非法集結，遂作出拘捕。

辯方盤問時，問及林在分域街看見陳時，陳是否身處行人路，又問到林當時與陳的距離。林初時表示不同意陳在行人路上，其後改稱不肯定。又指當時雙方相距約30米，他能看清楚陳。

辯方續問及，當時除了呼籲警方克制等字句外，林有否聽到陳講其他話語。林回應指，當時陳曾說過其他話語，但他無法說出完整句子。

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記者：王仁昌