【好人好事】余曉彤任潛水教練常號召海底清鬼網執垃圾　藝人媽媽：盼帶女兒進入自己的保育生命

▲ 身兼藝人及潛水教練的余曉彤（Hidy），自從2018年開始關心香港的海洋垃圾問題，不但身體力行到海底清鬼網，近日更建立網上平台宣揚保育。

身兼藝人及潛水教練的余曉彤（Hidy），自從2018年開始關心香港的海洋垃圾問題，曾經發起20次潛水落海清理鬼網，以及在沙灘執垃圾的活動。疫情下，雖然潛水班生意大受影響，連拉大隊潛水執垃圾的活動都辦不了，卻無損Hidy保育海洋的決心，近日還開拓網上平台宣揚海洋文化。

▲ 2018年，Hidy曾獲邀到古巴進行水底拍攝工作，與鯊魚同游，宣揚海洋保育。（被訪者提供）

余曉彤近年曾擔任Now TV行山節目《山步．行》、《環嶼一周》主持，也曾參與《G-1格鬥會挑戰賽》、《SE7EN II》等節目，還拍過ViuTV的《詭探》。她又拍過6套分別是中港及馬來西亞製作的電影，走打女路綫。

其實32歲的Hidy既是潛水教練，又是水底模特兒，曾到世界各地拍攝各類廣告、雜誌、旅遊特輯及電視節目等，相當不簡單。

她當年讀體藝中學，在田徑隊玩長跑，她說和潛水結緣始於會考後。「我在一間以潛水為主題的餐廳兼職水吧服務員，老闆是潛水教練，我就跟他學，考了第一個牌。」

▲ 2018年起，Hidy有份發起了多次潛水執垃圾及清潔沙灘活動。（被訪者提供）

香港水底找到床褥

身高1.7米的Hidy中學畢業後已當兼職做模特兒。「十幾年前，香港很少模特兒有潛水牌，所以我多了機會拍水底照、潛水節目的機會。最開心是有很多機會去世界各地工作，認識了很多朋友又儲到不少錢。」

為了自我增值，Hidy繼續考牌。2015年，成功當上潛水教練，之後兩年密密開班教學生，常去大堡礁、帛琉、馬爾代夫等潛水聖地。直至2018年，她在赤柱開辦潛水學校，才多了時間探索香港水域。「我們發現香港的海底生物物種頗豐富，只不過夏天的水質比較差，冬天時尚算水清。」

▲ Hidy和潛水人士把水底的鬼網剪開及清理。（被訪者提供）

自此，Hidy和一班潛水人士便開始關心海洋垃圾問題。她說：「以前我覺得既然已考牌，就要去最靚的地方潛水。但近年心態轉了，我也會去不靚的地方潛水執垃圾，回饋海洋，因為這個地方給我很多美好回憶！」

她指出：「在香港潛水見到很多靚地方，但同時也看見很多垃圾，如鬼網（被棄置的漁網）、紙包飲品、玻璃樽、飲品罐，還有眼鏡、雨遮等，連床褥和關公像都見過。」她這兩年努力把所見到的情況記錄下來，把資料整合，又和漁護署和環保署聯絡，還去不同機構演講，就是想令更多人知道海洋垃圾的問題有多嚴重。

▲ Hidy說鬼網對海洋生物和潛水員都構成很大危險，所以會盡能力清理。（被訪者提供）

鬼網危害海洋生物安全

Hidy亦招募潛水員當義工去執垃圾，很多人響應，試過20人一齊在水底執垃圾，他們特別着力清理鬼網，皆因它佔了海洋垃圾4成多，還危害到潛水員和海洋生物的安全。

「我見過一幅大概20米x3米的漁網，4個人在水底用了1個鐘才剪走四分一，並拯救3隻被纏着垂死掙扎的蟹。」她說雖然大幅的漁網浸了水很重，都難阻她們的決心。不過，也有些海底地方鬼網問題十分嚴重，她就唯有教潛水學員避開不去那些潛水黑點。

▲ Hidy說她由小到大的體驗是只要夠堅強，女性很多事都應付到。（黃建輝攝）

這兩年她辦這些清潔活動愈做愈起勁，可是今年受疫情影響，潛水班和大型清理垃圾的活動都搞不了。她自言本身連eBanking都不多用，但有見不同行業都把焦點轉至網上發展，她為了保育海洋，也希望更多人對潛水有興趣，她早前也和朋友開始建立名為DEVE的網上海洋資訊平台來。

建海洋資訊平台

「我們想把有關潛水的database整合，把重要的海洋資訊傳遞給大家，希望www.devehk.com會成為一個重要的海洋資訊平台。」現階段，她就和澳洲的海洋地理頻道合作，將最新有關海洋保育的英文文章繙譯。

視海洋保育為使命之一的Hidy說︰「我和一班熱愛潛水的朋友，都是不求回報地做這個平台，賺錢不是首要目的。除了提供最新有關海洋保育和潛水的資訊外，長遠來說，我們也希望和不同設計師合作推出對不會傷害到海洋的產品，包括一些不含微膠粒的護膚品。」

她強調潛水雖然是小圈子活動，但海洋是屬於所有人，這也是她累積了15年潛水教練經驗後的覺醒。

▲ Hidy曾參與演出Viu TV《詭探》。（取自facebook ）

除了是潛水達人，Hidy還熱愛跑山。做了媽媽多年，她仍然經常跑山參加比賽：「去年我我玩了8個比賽，其中4個比賽攞獎：2個冠軍2個亞軍。」說起她依然興奮，還大爆她懷孕期間的瘋狂事。

「我剛有了BB一個月時正值要拍行山節目《環嶼一周》，我拍了10集。到我懷孕4個月時，我還上了4千米的馬來西亞神山。落了山才告訴同行朋友我其實『有咗』，友人覺得我是癲的。我覺得沒大不了，最緊要穿一雙合適的鞋，不跣低就無問題了。」她還說在坐完月一個月後，已出動跑10公里比賽，之後她還試過孭著幾個月大的女兒上獅子山。

▲ 熱愛行山和長跑的Hidy，並沒有因為媽媽的身份而減少做自己熱愛的活動。（被訪者提供）

Hidy認為媽媽這個身份不應該阻礙到自己做喜歡的事情：「不少人因為生了孩子便少了做自己喜歡的事，我覺得很可惜。其實陪伴都可以有很多不同方式，我選擇把她帶進自己的生命，她看到我很投入做喜歡的事，也會對她有正面影響的。」她笑說讀幼稚園的女兒已跟她參與過多次沙灘清潔，深受媽媽影響，既好動又愛玩水呢。

場地︰文華潛水Mandarin Divers

服裝︰Mandarin Divers x Fourth Element

記者：胡慧雯