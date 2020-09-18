【自私媽媽】兒子餐廳嬉鬧雙腳踩上櫃台媽媽不勸阻　食客氣憤：很多人會生不會教

▲ 媽媽無視兒子踩上櫃台的行為，令食客感到氣憤。

小朋友好動紮紮跳，當做出危險舉動，父母應立刻制止。然而，有台灣網民日前在餐廳準備結帳時，卻發現有小孩爬上櫃台玩耍，不但不衛生，而且也非常危險，惟在旁的媽媽卻沒有制止。

有台灣網民在facebook群組「爆怨公社」發文指，早前跟男友去吃壽喜燒時，就聽到從遠處傳來小孩的吵鬧聲，不過因為她並非與對方坐在附近，因此沒打算上前理論，不過她坦言吵鬧聲影響她用餐的心情。

▲ 男童爬上櫃台非常危險，但在旁的媽媽卻不理會。（facebook圖片）

男童踩上櫃台玩耍

當她吃完晚飯後，走向櫃台，剛巧遇上那名吵鬧的男孩，而且男孩更雙腳直接踩上櫃台玩耍，非常危險。惟一旁的媽媽卻沒打算勸阻，放任孩子繼續調皮，令店員非常無奈。

真的覺得許多人都是會生不會教，拜託生了就負責任一點，家教很重要！

網民批媽媽不負責任

帖文引來不少網民熱論，紛紛批評媽媽不負責任，不懂教和糾正小朋友，孩子隨時掉下來受傷。有人質疑媽媽是否故意縱容孩子，萬一孩子受傷，就有機會向店家索償，「甚麼樣的父母教出甚麼樣的小孩」、「到時候跌倒，又怪店員沒阻止、沒標示危險不能爬？」

雖然新冠肺炎疫情有緩和跡象，但事實上，這樣爬上櫃台，除了小朋友危險，病毒有機會黏附鞋底，並在孩子踩上櫃台時弄髒桌面。本港兒科專科醫生張傑早前接受TOPick訪問時指出，病毒有機會黏附鞋底，外出後避免穿鞋子進屋，並用稀釋漂白水消毒鞋子更佳。

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責任編輯：王明芳