質疑口罩生產機器貨不對辦　生產商入稟追討供應商逾1369萬

▲ （經濟日報資料圖片）

擬生產口罩在港銷售的公司，與口罩生產機器供應商簽訂協議，條款包括需於限期內提供兩部機器，而機器為全自動供料生產線，高速產能每分鐘多於100個。雙方並協議若機器運作不正常，供應商須負責維修。生產商指該兩部機器逾期送抵，部份更缺少零件，且生產量不達標，導致生產商預期利潤大減，日前入稟高等法院指供應商違約，導致其利潤等損失，要求賠償逾1,369萬元。

原告港星實業有限公司；答辯人淦鴻高盛科技實業(香港)有限公司。

入稟狀指，原告基於去年底始新冠肺炎爆發，香港巿面突然對口罩需求大增，遂與答辯人簽訂協議，由答辯人向原告提供兩部價值逾216萬元口罩生產機器，並設立兩條生產線。協議訂明機器須於指定時間安裝，並屬全自動供料生產線，以及高速產能每分鐘多於100個，若供應商延遲送抵機器，，答辯人須作出賠償，而答辯人亦須提供售後服務，包括就機器提供保養及維修服務。

入稟狀續指，原告於今年3月支付逾151萬元後，答辯人比預期時間遲送抵機器，而兩部機器亦被發現出現缺陷，導致生產數目銳減，令原告預期所獲利潤大減。原告指答辯人提供的技術員及售後服務亦不達水平，遂要求答辯人就原告預期利潤損失賠償逾1,293萬元，連同其他損失，要求答辯人共賠償逾1,369萬元。

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記者：林育慧