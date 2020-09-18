元旦日涉旺角襲警　兩人脫罪兩人罪成候判

▲ 首被告李俊賢被裁定襲警罪名不成立。（林欣樂攝）

今年元旦日，有便衣警在旺角疑發現有人堵路，打算用手機拍攝，被發現後遭4名男子圍毆。涉案4人否認1項襲警罪，其中涉在場「把風」的2人今（18日）於西九龍裁判法院被裁定罪名成立。裁判官裁決時指，「把風」的人沒有阻止他人圍毆警員，更通報有警員接近，以協助他人逃脫。裁判官又指，事主記憶有錯漏，與閉路電視不符，而另一名警員誇大供詞，裁定另2人罪名不成立。

4名被告依次為學生李俊賢（19歲）、侍應李炳希（22歲）、經理利子恒（25歲）及地盤工人鍾兆濠（20歲），控罪指他們於2020年‪1月1日‬，在‪旺角山東街及通菜街‬交界與其他在逃者，襲擊正在執行職務的警員何思駿。

裁判官林子勤今裁決時，引述控方案情指，當晚偵緝警員何思駿與另一名便衣女警在旺角巡邏，看到有數名黑衣人在街‪堵路‬後離開，遂一直尾隨他們，及後欲用電話拍攝黑衣人，被1名男子發現便立即逃跑，4名被告加入追逐，走至案發地點時，警員突然轉身舉高警棍表露警員身份。4人對警員拳打腳踢，首被告當場被捕，其餘被告則成功逃脫，及後落網。

裁判官表示，受襲警員當時在場搜證，是在正當執行職務，惟警員疑受襲後受傷及不省人事，雖然已努力將所知事實道出，但對首被告的行為不確定，記不清楚細節，更指自己曾「斷片」。另外，警員供稱被人壓在地上時，曾單手捉著首被告的膝蓋，但閉路電視片段顯示，警員捉著被告後褲袋，警員看過片段後才改口說後來曾捉後褲袋；警員又稱人認出首被告戴黑色口罩，但片段卻顯示他被制服後，面上及身旁均無口罩，嚴重影響其可信性。

裁判官又斥另1名在場警員的證供誇大其詞，可信性成疑，該警員指首被告被制服時曾激烈掙扎，上半身不斷移動等，但閉路電視片段則顯示他已雙膝下跪，俯伏在地，警員更將他的頭扯起及撼到地上，根本沒有掙扎。而多名警員對於被告如何襲擊警員的說法，有不可磨合的分歧，有人稱他跪下壓頸，亦有人指他站立拳擊警員。

由於片段畫面不夠清晰，裁判官未能確認第4被告正是片段中其中一個施襲者，裁定首被告與第4被告罪名不成立。首被告申請訟費被拒，裁判官認為被告曾按著警員在地上，自招嫌疑。

另外，裁判官指次被告曾在招認下說「我嗰日約咗幾個朋友出旺角，之後見叫『大隻』嘅男人打緊人，我咪過去睇吓有冇嘢幫手」；第3被告則招認「我朋友走去打人，我冇份打，只係圍住，幫手睇下有冇警察，我唔想佢地俾人拉，有就叫佢哋走」。裁判官指控方依賴以上招認，兩名被告亦無爭議，裁判官認為兩人是在履行「把風」的角色，沒有阻止他人圍毆警員，更通報有警員接近，以協助他人逃脫，裁定兩人罪名成立，其判刑押後至下午處理，續准保釋候判。

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記者：林欣樂