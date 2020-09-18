【主播離婚】傳柳俊江與太太雷康怡鬧婚變　據報涉與老婆男女友互毆被捕

▲ 傳柳俊江離婚。

前TVB主播柳俊江被爆出於月初與太太的男友人在觀塘一間餐廳內發生毆鬥被捕，同時爆出他與結婚十年、育有一對子女的太太雷康怡（Florence）已經分居，回朔二人對上一次貼出合照，已經早在今年2月的情人節慶祝之時。

人稱「柳爺」的39歲傳媒人柳俊江，今日爆出於本月9日，在觀塘偉業街金洋茶室發生毆鬥被捕。據悉當時柳俊江的太太雷康怡與一名25歲的男友人於上址用膳，柳俊江突然出現，並與該名25歲的無業男子發生爭執，繼而動武。

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雙方出拳互毆，二人臉部及手部均有受傷，現場有人報警，警方到場後把柳俊江與該名25歲男子拘捕，雙方已獲保釋候查。

同時爆出柳俊江與大學時期已經交往，拍拖7年、結婚10年的太太雷康怡（Florence）正處於分居狀態，2014年誕下女兒Bella，兩年後再誕下兒子Winston。

夫婦過去多年經常以恩愛夫妻的形象示人，一家四口接下不少產品代言廣告，社交網站亦經常分享恩愛之道以及溫馨合照，回看二人的instagram，對上一次上載的合照已經是今年2月14日情人節的慶祝照片，柳爺雖向太太送上浪漫粉紅花束，但見太太笑得勉強，二人亦已貌合神離。夫婦兩已經互相取消追蹤對方。

對於柳俊江婚變消息，他回應稱：「正與妻子商討回應事宜，現階段不作回應。」

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柳俊江與太太於大學時期相處，柳爺在大學舞會上對Florence一見鍾情，主動上前向太太索取電話號碼，後來只取得對方的ICQ。同樣就讀浸會大學的二人均居於屯門區，因為經常相約上下課結果成功得到美人芳心。

拍拖7年後，柳俊江某次到內地出差採訪，差點被大貨車迎面相撞，回港後決定要珍惜當下，馬上向太太求婚，於2010年步入禮堂，今年剛好結婚十周年。

柳俊江是資深傳媒人，於無綫效力8年，曾採訪汶川地震、北京澳運、神州七號升空等重大新聞。婚後離職TVB，活躍於動物保育和環保工作。