【育兒心得】5歲港孩出版疫情英文有聲繪本行善　媽媽：藉CD故事培養兒子閱讀興趣

▲ 5歲的Davis Au七月時，出版他的抗疫小故事，親自畫畫及錄音，製作時間只花了3個月。

5歲小朋友都可以出書？而且還盤踞書店成為暢銷書？答案是凡事有可能。5歲的Davis Au今年7月出版他的抗疫小故事，親自畫畫及錄音，製作時間只花了3個月，Davis亦親自參與了為書籍註冊、在書商前進行解說、運送書籍到書店，目睹書籍上架等過程，故事曾4周成為最暢銷童書之一。

▲ 5歲小作家出版有聲書《The Spooky Castle》(每本售$100)，讀者可掃描QR code聽作者的錄音，繪本已附上中文翻譯。(湯炳強攝)

Vivian說，在疫情第一波時，他們特別走入深水埗搜購玩具和文具，捐獻給社區中心，期間讓弟弟看看附近的舊樓環境。3月底Davis因長時間留家，畫了10幅畫，當時媽媽見他畫喪屍，心中感有有點奇怪，但問他點解畫這些，他只回答︰我鍾意！

Vivian認為Davis用色舖排正反映到內心對疫情的擔心和害怕。

後來他說出故事時，令我聯想到是跟捐獻物資的經歷有關，他畫的城堡環境也透視他內心對疫情有恐懼，但隨着劇情推進，他在捐獻寶藏時找到快樂，小朋友對社會種種是有感受，縱然年幼，他們仍希望為疫情作一點貢獻！

當時她感到故事很有意思，印了10本作私人珍藏，有朋友則鼓勵她去嘗試出版。期間有一位善長感到故事很有意義，願意贊助印刷，並獲英文書店Bookazine支持上架，其後出版了850本繪本，當中350本捐贈4個慈善機構，其餘售出的收益全數捐出。

Vivian謂出版繪本源自一個捐獻行動，沒想到卻發展成為一個大project，兒子提出了很多推廣意見，是意外地燃點起兒子對出版圖書的學習動機和創意。她也由零知識，不斷上網摸索怎樣出版到一本書，而一開始小朋友便希望這是一本有聲書，因此他們便找了家姐幫忙作小琴演奏背景音樂，並找老師幫忙錄音。

期間我讓兒子參與所有製作丶出版、銷售及慈善每一個過程，他親自參與由錄音、為書籍註冊、在書商進行Sales Pitch Meeting、運送書籍到書店，並目睹書籍在書店上架，以及捐贈書籍往每一個慈善機構的過程。

她謂凡事要正向思維，疫情要停學，但期間也讓他們有空間完成這件意想不到事。

畫紙是舞台

談到弟弟的畫畫天份，Vivian說，當普遍兩三歲小朋友仍在塗鴉期，Davis已在用木顏色筆填色，很少塗出界，並可以用不同層次的色表達濃淡感覺。近日Davis對《三國演義》及《西遊記》尤其熱衷，喜愛上繪畫書中人物及情節，畫了好幾十幅不同形態及情節的關羽、劉備、張飛丶曹操、孫悟空等的畫，書畫融合，亦誘發他對中文的興趣 。

他只須幾分鐘便可描繪關羽，而且一落筆就畫，不回筆也不愛刷改，反映他對下筆很有自信，平時對立體的觀察力亦很強。

然而，藝術型的人大多不擅長數學，需要學會理財，為了讓弟弟更平衡發展左右腦，因此她仍要讓弟弟學琴。在日常生活中，我同時用玩啤牌教他數學，安排他去學踢波游水，希望他有群體生活。

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自幼提供聆聽環境

Davis在有聲書中親自要求錄音，而他也是字正腔圓，原來聲音媒體在他的成長發展中，擔當了非常重要的角色。

Vivian謂兒子早期每逢用膳、畫畫、遊戲，甚至做功課都一直播放CD故事，由於市面上英文書較容易找到CD，最初Davis喜歡聽迪士尼及《Oxford Reading Tree》的故事，不經不覺已吸收了英文語境及講故事能力，甚至基本英文文法已不經意中自然建立起來。

聽CD故事還能培養了孩子閱讀興趣，他三歲後我便不理書籍深淺，只要有CD就買回家；孩子也不理是甚麼書，一見到CD就聽，所以兒子年紀很小時已接收了很多不同的英文名著。

因此Davis 3歲時聆聽姊姊小三閱讀理解練習，已能大致掌握答案。現時其普通話基本聽力也是從普通話故事CD學到，由於市面上比較難找到廣東話CD，故她亦選擇兒童版的歷史故事、歷史人物、中國名著，以加強兒子對中文更深遠興趣。

因一家人熱衷音樂，因此兩姐弟自幼已沐浴在古典音樂世界，兩個孩子從胎兒時已隨父母去古典音樂會，兩三歲開始已能乖乖坐畢全場。

家姐是一個舞台上的人，喜歡表演，所以我會鼓勵她多參加比賽及演奏，增加她的自信心。弟弟喜歡繪畫，喜歡幕後策劃、組織及執行，因此我們從不要求他比賽及表演。

記者：胡麗珊