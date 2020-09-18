【經典重映】占基利+琦溫絲莉《無痛失戀》重映　鬼才導演編劇合創洗腦愛情經典

▲ 2004年的《無痛失戀》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）宣布重映，快速爆滿加場。

疫情下，2004年的《無痛失戀》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）宣布重映，快速爆滿加場。這部由占基利（Jim Carrey）和琦溫絲莉（Kate Winslet）主演的愛情經典，其實早在16年前已經在玩「時間逆流」了。

由法國導演Michel Gondry和美國編劇Charlie Kaufman合作的《無痛失戀》，是兩位電影人歷來最成功的作品，曾榮獲頒2005年奧斯卡最佳原創劇本獎，還獲BBC選為21世紀最佳電影第6位，被視為電影史上經典的愛情課，即將重新在大銀幕上映，值得留意以下重點。

▲ 《無痛失戀》是鬼才法國導演Michel Gondry及美國編劇Charlie Kaufman雙劍合璧最成功之作。

1：逆向選角

向來演繹方法浮誇搞笑的占基利，飾演憂鬱悶蛋的Joel，他從未如此內斂過；演文藝片較多的琦溫絲莉則化身個性大膽主動又神經質的Clementine，導演要求她如演喜劇般演出大鳴大放，跟占基利的Joel性格各走極端。

二人一反戲路演出一對毫不合襯，卻又愛得刻骨銘心刻的男女，效果卻出奇地佳。

值得留意還有當年身材索爆的「蜘蛛女」姬絲汀登絲（Kirsten Dunst），以及未成為「變形俠醫」的麥克雷法路（Mark Ruffalo）。前者做洗腦公司助理、後者做洗腦操作員，二人在男主角進行洗腦過程中忘形共舞，為影迷津津樂道。

▲ 戲開首不久，男女主角就在沙灘相遇，再在火車上談得興起。（劇照）

2：開始就是結局

電影開始時，男主角在沙灘遇上女主角，瞬即擦出火花並發展關係。然後，觀眾看到男主角被通知女主角已把他從記憶中刪掉，極度傷心。

編劇刻意把愛情故事的「結局」放在開首，令人以為那是二人初遇，實則是重遇，重新愛上。

▲ 湯韋堅遜和「蜘蛛女」姬絲頓丹絲演洗腦公司的老闆及職員，二人關係耐人尋味。

戲中另一段關係，是洗腦公司女助理每次被洗掉記憶後，依然重新愛上已婚波士。

這段關係再跟男女主角那段情對照，揭示選擇無痛失戀，等同當事人拒絕汲取教訓, 沒有反思就沒有個人成長，只會陷入無限輪迴的局面。

▲ 戲中，琦溫絲莉戲中多變的髮色極具象徵意義。

3：多變髮色的意義

Clementine多次轉換頭髮顏色，紅橙藍綠，鮮艷奪目，除了顯示角色性格愛新奇刺激外，也方便觀眾追溯Joel和Clementine愛情關係的時序，皆因戲中洗腦公司最先把主角最近的戀愛記憶刪掉，最後才洗去二人相遇的回憶，所以男女主角的愛情故事以逆向方式呈現。

Clementine的髮色轉變原來也象徵她和Joel的愛情關係變化，大家重溫時可留意及思考。原來琦溫絲莉拍攝時一日可能要以不同顏色頭髮的造型出現，所以她拍攝時並非靠染髮轉色，而是戴上不同的假髮。

▲ 戲中Joel和Clementine的愛情故事，完全由Joel的記憶出發。

4：音樂＋影像＋金句

Charlie Kaufman為Joel在開首一場寫的獨白，配上Jon Brion創作那帶夢幻的主題音樂，單是開場沙灘漫步一幕已足以令人跌入感性世界。

導演Michel Gondry擅長拍MV，強在少用電腦特效，卻能拍出有時如夢似幻又充滿童趣的畫面，令觀眾走進男主角的回憶，感受他的喜怒哀樂和恐懼。一幕幕主角記憶中正在被刪走的愛情片段，如崩塌的海邊小屋、表現手法充滿想像力。

▲ 戲中有不少經典的場景。

片中經典場景無數，如男女主角躺臥在有裂痕冰河上、沙灘上男女主角在床上吹著海風，皆成為愛情片中最浪漫的畫面。

戲中金句也不少，其中引述的Alexander Pope詩句，正是英文片名Eternal Sunshine of the Spotless Mind的出處。在不同人生階段細味，都有不一樣感覺。（《無痛失戀》9月24日重映）

記者︰胡慧雯