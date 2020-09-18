陳茂波稱土地不足長期困擾社會　勞動力及人才為另一制約

財政司司長陳茂波今日以視像方式，在一個研討會上致辭，稱香港要正視土地及人才短缺，對經濟及社會發展的制約，而去年的社會事件亦揭示了深層次社會問題和矛盾，是有待梳理解決，如何化解對香港日後發展至關重要。

陳茂波提到，土地不足問題長期困擾社會，引伸出房屋供應、居住環境等問題，嚴重影響民生，甚至成為在香港生活的其一大壓力、深層次矛盾根源。他又指，另一制約是勞動力及人才，在人口高齡化、生育率下降下，限制了社會的活力，如何重建青年人對香港信心，是更重要的課題。

至於香港未來機遇，陳茂波稱粵港澳大灣區，是國家經濟實力最強、最國際化及市場化的地區，擁有龐大人口、土地資源等，可給予香港專業服務、高增值服務的新發展平台，亦讓香港的金融服務業提供下一輪發展支撑。陳茂波續稱，香港必須擁抱創新科技發展，強調創科浪潮中唯一定律，就是不進則退，當中有危亦有機。

陳茂波又分析國際政經格局，提到中美關係持續緊張，而美國大選將在11月舉行，令到短期形勢更複雜，即使大選過後，中美關係亦可能繼續經歷頗長的困難期，直言兩國經貿和政治關係緊張，打擊了市場信心，令環球金融市場變得波動，而美國借港區國安法進行攻擊中國，企圖游說其他國家聯手，令國家面對的國際形勢挑戰重重，香港作為中國對外主要橋樑，難免會受到影響。

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責任編輯：陳宛彤