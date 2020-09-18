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【miffy口罩】miffy65周年別注版5款粉色口罩　即日預售加$1換購獨家miffy購物袋【內附訂購連結】

精明消費 16:31 2020/09/18

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

miffy65周年別注版5款粉色口罩，即日開始預售。（圖片：東興大藥房網店）

各位miffy迷大喜訊，為慶祝miffy誕生65周年，獲得荷蘭官方授權，即日起在東興大藥房及你好優物網店，預售miffy 65周年別注版三層防護成人口罩，一共推出5款極吸睛的粉色系口罩，包括白色、粉紫及粉紅色，以及最新推出的特別版粉黃和粉橙色。

    點擊圖片放大
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    +2

每款口罩均有不同壓印圖案，例如蝴蝶、皇冠及蘿蔔等，可愛度爆燈！窩心的是，各款口罩以抽屜式儲存口罩盒架放，獨立包裝，方便抽取之餘，更可當作儲物盒重用。口罩更特別採用羽毛耳帶，即使長時間佩帶都不會令耳朵受罪。

$1換購獨家miffy購物袋

口罩將於10月下旬至11月中旬陸續到貨，現率先於網上預購，買一套三色口罩（白色/紫色/粉紅色）或買滿三盒特別版口罩（粉黃、粉橙，只限東興大藥房網店）更可以$1換購獨家miffy購物袋。

買3盒或三色口罩可以$1換購獨家miffy購物袋。（圖片：東興大藥房網店）

miffy口罩由香港製造，採用三層設計，BFE、PFE均高於98%，據美國ASTM 標準達第二級防護，鼻樑位置則採用雙鋁條，幫助定型不漏氣，隔絕細菌。口罩掛帶特別以羽毛設計，柔軟彈性，另外口罩壓力差低於4.0，確保大家佩帶舒適。

每盒$138（30個獨立包裝）

即日可到以下兩個網店預購：

東興大藥房網店

你好優物網店

到貨日期：10月下旬至11月中旬

記者：周美好

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