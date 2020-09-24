【愛護毛孩】金融人退休做寵物保姆　幫忙放狗清理大小便寵愛有加

▲ 金融人Alex退休轉型做寵物保姆，經培訓後也有他自己一套湊動物的心經。

常說寵物是人類最好的朋友，單純忠實，很難想像為何會有喪心病狂的人會捨得兇殘虐待貓狗。已退休的金融人梁劍華，3年前決意當寵物保姆，將大部分時間放在照顧寵物上，退休生活有寵物陪伴，不再漫長。

為生活踏入金融業

Alex大半生在金融行業打滾，他畢業於商學院，在1986年入行，投身銀行的資金部，主要從事商業資金運用。他說：

自己並不特別喜歡這份工作，因為絕不能出錯，否則後果很嚴重，壓力甚大。工作需要跑數，而且也不特別穩定，自己也轉過6、7次工，只當是為生活餬口而做。

營營役役了數十年，2015年Alex的公司出現了很多內部問題，辦公室政治令他飽受壓力，工作相當不愉快。當時他妻子很支持他離職，兒子也將近大學畢業，於是向幾位已退休的朋友取經。之後他開始計劃，將財務重新調配，9個月後退休，正式為工作生涯寫上句號，當時他才52歲。

▲ Alex（右）亦是網球好手，任印度遊樂會的網球隊代表，打公開聯賽。（由受訪者提供）

中年退休心中存疑

正值壯年就退下職場，Alex坦言當時感到相當迷惘：

上一代人認為應該做到老才停下來，所以自己感到很掙扎，甚至很怕別人的目光，不想讓人知道。我感到像一條被扯緊的橡筋，一鬆開反而無所適從，很大衝擊。平時一星期勞碌工作50小時，退休後這些時間變得空閒，不時回想這決定是否正確，天天鑽牛角尖。

Alex後來調整心態，認為工作佔了人生大部分，應該盡情享受才不致白過。因此他走出困局，參加了一個專門給退休男士的團體「搵嘢玩研究室」，認識了很多退休朋友，一起行山、打波等，又接觸很多新事物及活動。他自己最喜歡打網球及踏單車，全班人他的年紀最輕，當初曾經自覺格格不入，花了很多時間適應。

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因緣際會當上寵物保姆

一次偶然在報紙上看到寵物保姆社企Senior CID的報道，愛狗的他很有興趣。他認為養寵物很講緣份，以前曾養過狗，不過自從牠去世了就沒有再養，9年前收養了一隻貓至今。見到有寵物保姆這個行業，雖然心中質疑可行性，最後也決定試試。

經過一連串訓練及實習，Alex成為了寵物保姆，不過原來這份工也唔易做。他平均每天要去一至兩個地方，高峰期試過一天去8個地方！工作主要為狗主放狗、或是餵食及看顧貓咪等，當然少不了執拾糞便。能夠與動物相處，又可以賺點錢，一舉兩得，不過最讓他感到快樂的，是跟寵物建立了深厚的感情。

▲ Alex當上寵物保姆，為繁忙的主人貼身照顧寵物。（相片來源：受訪者提供）

建立無價深厚感情

Alex有一隻稱為「契仔」的邊境牧羊犬，寵愛有加。邊境牧羊犬聰明而且醒目，這隻照顧了牠兩三年，由嬰兒看着牠大，視牠為自己的寵物般疼愛，狗狗也很喜歡「嗲」他，甚至每次見面也難捨難離。後來狗主搬家，不需再使用寵物保姆服務，Alex仍然會專誠去探望牠。有喜亦有悲，亦曾有一隻只照顧了很短時間的狗狗因病去世，令Alex傷心不已。

今年因為疫情關係，很多寵物主人也留家工作，不需要寵物保姆幫忙。Alex現時只需照顧一對大狼狗，今次拍攝的Cool Cool由上年開始照顧，已有大半年沒見Alex，牠一開始也不認得，後來才回復熟絡。狗主Sharon說，Cool Cool不算太乖，但Alex對牠很有耐性，亦能訓練Cool Cool紀律，放狗時也會不斷傳照片給她，讓她感到放心。

▲ Alex最愛邊境牧羊犬，巧合地照顧過多隻。（由受訪者提供）

與貓狗相處技巧

Alex面對着不同品種、性格及習性的貓貓狗狗，着實不容易。他說每次接觸一隻新寵物時，也會進行家訪，先了解牠們的性格、飲食及生活習慣等，才去照顧牠們。對着動物要像朋友般相處，喜歡玩的就陪伴牠們玩，貓兒特別愛『談話』，就讓牠們知道你在聆聽，博取動物的信任。

要照顧別人的寵物，最重要是當成自己的寵物般用心和愛錫。

出街放狗要留意車輛行人，見到有怕狗的路人要避開。有時遇到其他很熱情或帶惡意的狗，要小心處理，不能讓牠們受驚嚇或受傷。如果要餵藥打針更加要細心，閒時為牠們影多點靚相，主人也會開心，有時我自己也不介意花多點時間陪伴牠們。

▲ 與寵物建立了深厚感情，是Alex的最佳得著。（相片來源：受訪者提供）

如何成為寵物保姆 ?

Alex多年前登記成為Senior CID寵物保姆後，要接受專業的犬隻訓練員及獸醫護士為期30小時的訓練，上堂學習基本的寵物健康知識、動物行為等，最後還要在愛護動物協會進行實習，才能符合資格。

現時約有50名寵物保姆，大部分也有養寵物經驗，平時主要是分區工作，Alex前後照顧過約50隻寵物，以貓狗為主。想成為寵物保姆，可上網申請（zh.seniorcid.hk）。

記者：張頌婷