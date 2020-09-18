大埔警區打擊黑幫拘37人　涉及12宗案件

▲ （黃傑偉攝）

警方大埔警區刑事部聯同大埔及上水分區人員，於9月16日至17日，展開代號「薄影」行動，共拘捕37人。

行動針對區內非法活動及堵截三合會收入來源，行動突擊搜查區內42個地點，共拘捕37人，包括18男19女，年齡介乎16至80歲，部分人有黑社會背景。被捕人涉及洗黑錢、藏有攻擊性武器、藏毒、藏有吸食毒品工具、經營賭博場所，以及於合法場所以外賭博等。賭博種類包括百家樂、麻雀及啤牌13張，以及入屋犯罪。

警方在行動中拘捕一名36歲男子，涉與2宗車內盜竊及行使虛假文書罪有關。該名男子套用假車牌犯案，針對時尚車輪呔鈴為目標，警方針對男子及其同黨調查，不排除再有人被捕。

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大埔警區反黑組昨日(17) 突擊搜查大埔區一個公屋單位，拘捕一名43歲男子，其中檢獲3.7萬支未完稅私煙，市值9.3萬元，應課稅7萬元。大埔警區助理指揮官(刑事)莊成逸警司表示，疫情之下，部分娛樂場所關閉，有不法分子乘機開設及經營不法場所，尤其賭博場所。場內人士不但沒有佩戴有口罩， 亦沒保持適當距離，有機會令疫情擴散；另被捕人同時干犯禁聚令將被控告。

警方指，被捕的37人共涉12宗案件，涉款約40萬元。警方藉此機會公佈行動成果，提醒市民防罪意識，並呼籲市民不應將個人戶口借於他人，若戶口被存入犯罪得益，有機會構成洗黑錢罪行，市民亦不應將貴重物品置於車內，招致損失。

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記者：黃傑偉